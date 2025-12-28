Recital de poesía y música en la Navidad de Monesterio

La Navidad cultural de Monesterio volvió a contar con la colaboración de la Asociación de Amigo@s de la Poesía. Este pasado sábado, 27 de diciembre, el colectivo celebró su IV Encuentro de Poesía y Música. Un remanso de reflexión, en el que, de manera serena, la palabra conectó con la música y los sentimientos.

No todos los anunciados pudieron subir al escenario del auditorio municipal. La contagiosa gripe que nos viene acompañando durante estas fiestas hizo mella. Aun así, el certamen quedó por encima de lo esperado, ofreciendo un contenido variado que, integró diversidad de autores, (algunos locales miembros de la asociación), e intercaló la música de los hermanos José Juan, Silvestre y Felipe Martínez Cháves.

Cruz Bayón, José Garrote, Pilar Cañizares, Ana María García, Silvestre Martínez, Agustín Velázquez y Manoli Garrote, pusieron en su voz, sentimientos y emociones a través de la belleza de las palabras. La música reforzó la dimensión estética y emocional de un recital con el que, se celebró el poder de la palabra como manifestación artística.

La lluvia y las bajas temperaturas que vienen acompañando mermaron la presencia de público. No obstante, en esta vorágine de fiestas, es de agradecer que, la asociación de amigos y amigas de la poesía de Monesterio ofrezcan este remanso sereno de expresión emocional y conexión humana.

José Garrote en la lectura de uno de sus poemas / Rafa Molina

En la radio

En la presentación de la actividad se agradeció expresamente a la asociación su “involucración constante con la difusión de la poesía”. Cada sábado, centenares de oyentes, esperan con deseo, la emisión del programa ‘Rincón Poético’, en las ondas de la emisora municipal, Radio Monesterio. Un espacio que, en su corta vida “ha ido de menos a más”, sirviendo como una “resistencia cultural” frente a lo masivo.

A la entrada al auditorio, los organizadores repartieron entre los asistentes un curioso cuadernillo. “Gracias por compartir este bonito instante con nosotros”, reza en la contraportada de una sencilla publicación, que, con mucho mérito, recoge poemas y fragmentos de algunos autores locales, miembros de la asociación: Joaquín Calderón Campano, Felipe Martínez Chaves, Ana María García, Silvestre Martínez, Piedad García G., José Garrote Carrasco, Agustín Donoso, Cruz Bayón, Agustín Velázquez y José Juan Martínez Chaves