Los ‘Reyes Magos’ de Almendralejo que trabajan sin camellos ni coronas

Hay Reyes Magos que cada año campan en las casas de muchas familias necesitadas par dejar allí los juguetes que todo niño merece. Son Reyes Magos sin camellos ni coronas. Sin capas ni luces. Sin focos ni estrellas. Quizá apenas una cruz roja reza por detrás de su espalda. Y es más que suficiente. La campaña de recogida de juguetes de Cruz Roja vuelve a movilizar un año más a voluntarios, centros educativos, comercios y vecinos de Almendralejo con el objetivo claro de que ningún niño se quede sin ilusión en fechas tan señaladas. Una iniciativa que se desarrolla a través de Cruz Roja Juventud y que, edición tras edición, se consolida como una de las acciones sociales con mayor implicación ciudadana.

Esteban Núñez Cousiño, delegado especial de Cruz Roja en Almendralejo, explica que la campaña se articula principalmente gracias al trabajo de los jóvenes voluntarios, que se encargan de la recogida de juguetes en distintos puntos de la ciudad y la comarca. Supermercados, centros educativos, colegios y donaciones directas desde la central permiten reunir un volumen importante de juguetes que posteriormente se distribuyen entre las familias con mayores dificultades económicas.

Una recogida anterior de juguetes hecha por Cruz Roja. / EP

Los destinatarios son, principalmente, las familias que forman parte del programa de tarjeta monedero, un sistema gestionado en coordinación con los servicios sociales que facilita la identificación de las situaciones más vulnerables. En total, alrededor de 150 familias de Almendralejo y su comarca se benefician de esta campaña, siendo la ciudad el núcleo con mayor número de participantes. Además de juguetes, también se reparte material escolar y se desarrollan campañas complementarias de apoyo.

La valoración de la campaña de este año es especialmente positiva. Desde Cruz Roja destacan la buena acogida que tienen este tipo de iniciativas en Almendralejo, una ciudad en la que la entidad mantiene numerosos programas activos durante todo el año. Esa presencia constante facilita que la ciudadanía responda cuando se lanza una campaña solidaria, especialmente cuando está dirigida a la infancia.

La entrega de los juguetes todavía no se ha realizado, aunque está prevista para los días previos a la festividad de Reyes. El proceso se organiza con antelación, elaborando listados con las edades de los niños y niñas para poder adaptar los regalos a cada caso. Uno de los aspectos más cuidados por Cruz Roja es el tipo de juguetes que se recogen y se entregan, siempre son nuevos, a estrenar, y se descartan aquellos de carácter bélico. El objetivo es ofrecer juguetes adecuados, seguros y pensados para el disfrute educativo y lúdico.

Voluntarios

Para los voluntarios, esta campaña tiene un valor especial. “Es algo muy bonito”, reconoce Núñez, que destaca la implicación de todo el equipo y la satisfacción de poder llevar ilusión y alegría a los más pequeños. Una labor que Cruz Roja desarrolla en la ciudad desde que la organización está presente en la capital de Tierra de Barros y que forma parte de su constante labor social.

Los perfiles de las familias beneficiarias son diversos, pero todos ellos comparten una situación económica complicada que ha sido previamente valorada por los servicios sociales. La coordinación con estas áreas facilita el trabajo y garantiza que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, permitiendo una distribución más justa y eficaz de los recursos.

Desde Cruz Roja aprovechan también la campaña para recordar que su labor va mucho más allá de las emergencias o el transporte sanitario. Programas dirigidos a personas mayores, infancia, personas con discapacidad o colectivos en riesgo forman parte del trabajo diario de la entidad. Por ello, animan a quienes tengan curiosidad o ganas de colaborar a acercarse y conocer de cerca el funcionamiento de la organización.

Núñez, además, no oculta su orgullo por el voluntariado local y por la respuesta de Almendralejo. Una ciudad que, una vez más, demuestra que la solidaridad no es solo un gesto puntual, sino un compromiso que se renueva cada año, especialmente cuando se trata de proteger la ilusión de los más pequeños. en unas fechas tan mágicas como éstas.