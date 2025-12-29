El Nevero de Badajoz contará con una electrolinera de más de 2.000 metros cuadrados

La avenida Antonio Nevado, uno de los ejes comerciales más consolidados del polígono industrial El Nevero de Badajoz, afronta una nueva fase de crecimiento con el desarrollo de un ambicioso proyecto de naves industriales y comerciales impulsado por Gestión Integral de Espacios Industriales (Gies). Uno de los mayores atractivos de esta nueva zona será el desembarco del fabricante más importante de coches eléctricos del mundo en la ciudad con su primera electrolinera.

Su gerente, Carlos Mansilla, explica que la actuación se centra en la construcción de «tres fases de aproximadamente 4.500 metros cuadrados cada una», lo que supone «unos 12.000 o 13.000 metros cuadrados de naves» en esta primera fase. Se trata de un proyecto flexible, pensado para distintos perfiles empresariales: «Hablamos de superficies muy diversas, desde naves pequeñas de unos 300 metros hasta la posibilidad de una nave completa de 4.500 metros», señala Mansilla, quien subraya que el objetivo es atraer «un perfil evidentemente comercial, de venta al público», aprovechando el entorno y la cercanía de grandes operadores ya implantados en la zona.

La primera electrolinera de El Nevero

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la llegada de esta multinacional, que instalará en este enclave la que será la primera electrolinera como tal de la ciudad. «Llevamos una electrolinera que viene directamente de Estados Unidos, y eso ya de por sí es una gran noticia para Badajoz», afirma el gerente de Gies. La ubicación no es casual: «Esta empresa exige estar al menos a dos kilómetros de la salida de la autovía, y aquí se cumple perfectamente».

Mansilla destaca que «el aterrizaje de esta macro marca supone una referencia», tanto para compradores como para inversores. «Ubica el proyecto, hace que muchos coches entren aquí y genera confianza para alquilar, comprar o invertir», apunta. La parcela destinada a la electrolinera tendrá «unos 2.000 metros cuadrados». La parcela ya cuenta con el suministro eléctrico necesario para este tipo de instalaciones que requiere la empresa norteamericana.

«Una oferta importante»

El proyecto global en la zona alcanzará «entre 16.000 y 17.000 metros cuadrados» cuando esté completamente desarrollado, sumando otras promociones ya en marcha al otro lado de la calle. «La zona se va a completar y se va a consolidar como una oferta comercial importante», explica Mansilla, quien añade que «cuando alguien piensa dónde ubicarse, busca una zona que ya esté consolidada, que no sea solo una gran superficie, sino un entorno con más empresas».

Carlos Mansilla, gerente de Gies, en la zona en la que comenzará a construir nuevas naves industriales en el polígono El Nevero de Badajoz. / Santi García

El diseño del espacio busca facilitar ese salto a muchas pequeñas y medianas empresas: «Este es el prototipo de nave pequeña para quien da el salto de un local en la ciudad al polígono», indica. Saben que «ese perfil existe y aquí se le da otra imagen, otro acceso y un salto cualitativo», con una ubicación «a un minuto de la autovía».

Las naves contarán con una imagen renovada y un marcado carácter comercial. «Estamos construyendo con estructura de hormigón, acorde a la normativa actual, en un entorno con una imagen más moderna», detalla. «Queremos que el cliente se aproveche de estar en el sitio adecuado, en una zona nueva, con proyección y empresas consolidadas alrededor».

Recreación en 3D de la nueva promoción de naves en el polígono industrial El Nevero de Badajoz. / La Crónica

El proyecto incluye amplios espacios de aparcamiento. «Las naves llevan 15 metros de retranqueo, son espacios diáfanos y muy útiles para aparcar clientes o para negocios de atención al público», apunta el gerente, quien recalca que todo responde «a lo que marca la normativa».

«Ya se están vendiendo»

En cuanto a la comercialización, confirma que «ya se están vendiendo naves» y que «unas diez u once ya están adjudicadas». Los perfiles son muy variados: «Hay empresas comerciales, productivas, de servicios, autónomos, inversores… el abanico es muy amplio». Algunas parcelas están reservadas para «empresas grandes de venta al público», aunque reconoce que «todavía no se pueden desvelar nombres».

Los plazos ya están definidos. «Las licencias están en curso desde hace un año y queremos empezar a mover tierras en enero, si el tiempo lo permite», afirma. Cada fase tendrá «una duración aproximada de un año» y la primera, de unos 4.500 metros cuadrados, podría estar lista «a finales de 2026».

Para Mansilla, el proyecto responde a una necesidad clara. «Badajoz estaba carente de espacio comercial e industrial y con estas dos zonas la ciudad va a quedar servida», concluye. Además, destaca la cercanía a la futura plataforma logística: «Estamos a apenas un kilómetro y medio, en un punto estratégico entre Madrid y Lisboa», lo que refuerza el potencial de este nuevo nodo como referencia económica para la ciudad.