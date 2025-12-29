Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur llega a más de 2.000 usuarios

Durante las fiestas navideñas se relaja el amplio dispositivo que Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur mantiene activado a lo largo de todo el año. El que finaliza ha vuelto a batir récord de asistencia, con la atención a más de 2.000 personas, de los diferentes municipios que conforman este amplio territorio. Desde el auxilio más inmediato en emergencias críticas, hasta el apoyo social para colectivos vulnerables, este despliegue ha sido posible gracias a la labor de sus 300 voluntarios y voluntarias y al apoyo económico de socios y socias.

Manuel Parra, técnico de Cruz Roja y responsable del programa de mayores de la entidad, asegura que, sin la “inestimable” labor del voluntariado y el “respaldo económico” del millar de socios y socias, hubiera sido imposible el trabajo de la institución en ambas comarcas. Ahora, al finalizar el año, la asamblea comarcal relata con detalle su memoria anual de actividades.

Intervención Social

El área de Intervención Social “es el que más crece”. A través de este departamento se ha logrado atender a un millar de personas mayores, a través de los diferentes programas dirigidos a propiciar un “envejecimiento activo y saludable y prevenir la soledad no deseada”. Talleres, actividades multiculturales e intergeneracionales, préstamo de productos de apoyo, traslado a personas con movilidad reducida, acompañamiento o atención urgente a necesidades básicas, son algunas de las acciones dirigidas a este sector de la población.

Por su parte, Cruz Roja Juventud, cierra 2025 con el desarrollo de diferentes programas dirigidos a la participación social y a la intervención con colectivos vulnerables. Alrededor de 60 menores, de las localidades de Llerena, Azuaga y Monesterio, han participado, en el programa de “éxito escolar y garantía de alimentación”. Otros 75 niños y niñas han formado parte del proyecto ‘Espacios educativos saludables’, que se desarrolló durante los meses de julio y agosto. Además, el departamento ha desarrollado diferentes campañas como, la ‘Vuelta al cole solidaria’, o el Día Internacional contra la Violencia de Género, con espacios propios como la feria de San Miguel de Llerena. El programa ‘Juguete educativo’, llega a unos 90 menores, en colaboración con otras entidades e instituciones.

Emergencias

Durante los últimos 12 meses, el área de Socorro y Emergencias, ha realizado 48 servicios preventivos y ha prestado apoyo y disponibilidad con el Centro de Coordinación de Emergencias, 112 Extremadura. Destaca el apoyo en incendios forestales y accidentes de tráfico y deportivos. El departamento ha impartido 20 talleres de primeros auxilios en colegios e instituciones, con los que se han formado a unas 950 personas.

Finalmente, Manuel Parra, destaca que durante 2025 se ha trabajado en el “refuerzo” de campañas de sensibilización en materia de salud y otras, dirigidas a “visibilizar” a la institución, como la organización de jornadas de puertas abiertas y exhibiciones de medios en ferias expositivas.