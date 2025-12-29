David Pérez, promotor del camión de los regalos de Monesterio: "Se han llevado una caja fuerte que pesa 300 kilos en un coche con media caja fuera"

La Guardia Civil investiga el robo de la caja fuerte del conocido camión de los regalos, ocurrido a las 3:12 horas de la pasada madrugada. Cinco individuos encapuchados arrancaron y sustrajeron una caja fuerte de unos 300 kilos de peso, que contenía dinero en efectivo y papeletas del sorteo que organiza el negocio.

El propietario y promotor del camión, David Pérez, ha explicado a este diario que, a pesar del impacto económico, se encuentra bien. "A mí no me han hecho nada, así que yo estoy bien, pero es una putada que te roben y más desde tu negocio", ha declarado. Pérez reconoce que es la primera vez que sufre un robo de estas características. "Es la primera vez que me pasa y ya sé lo que se siente", añade.

No esperaba un asalto así

Aunque asegura que siempre fue consciente del riesgo, admite que no esperaba un asalto de esta magnitud. "Yo sabía que algún día me tenía que pasar esto, por donde estoy, por lo que ofrezco y por lo que la gente se imagina que puede haber ahí, pero no de la forma que ha pasado", afirma.

Los autores del robo actuaron con rapidez y fuerza. En tan solo dos minutos accedieron al tráiler, arrancaron la caja fuerte y la metieron en el vehículo ranchera que utilizaban. Según el relato del propietario, lograron llevarse la caja fuerte en un vehículo familiar: "Se han llevado una caja fuerte que pesa 300 kilos", explica Pérez, quien detalla que "la metieron en un coche ranchera con más de media caja fuerte fuera". El promotor subraya el peligro de la huida: "La caja fuerte mide entre 1,70 y 1,80 metros, perfectamente la podían haber perdido por el camino".

2.000 papeletas y 65.000 euros

En el interior de la caja fuerte había tanto dinero como papeletas del sorteo. "Había unas 2.000 papeletas, que eran las que nos quedaban por vender de papeletas físicas", señala. Además, añade que "dinero había, de los días que yo me he ausentado, unos 65.000 euros".

Según indica, las cantidades "las tienen apuntadas mis empleadas en el ordenador", por lo que el montante sustraído está perfectamente documentado.

El sorteo no peligra

A pesar del robo, David Pérez ha confirmado que esta rifa seguirá adelante. "El sorteo sigue", recalca. No obstante, aclara que las papeletas robadas quedarán invalidadas. "Las 2.000 papeletas que se han llevado o que estaban en la caja fuerte no van a entrar en el sorteo", explica. "Esos números se van a anular y solamente se va a sortear entre los números vendidos", detalla.

El promotor insiste en que el premio está garantizado. "Sí o sí va a salir alguien agraciado", afirma, recordando que "en otras ocasiones cabía la posibilidad de que nadie obtuviera el premio, pero ahora no".

El aviso del robo llegó a través del sistema de seguridad. "Me llamaron a las 3 de la mañana de la alarma", relata Pérez. Cuando se desplazó hasta el lugar, los ladrones ya habían huido. "Yo llegué cinco o seis minutos después de que ellos se fueran", explica. Las imágenes de las cámaras de seguridad del área de servicio han permitido conocer la dirección de escape. "Por lo que se ha visto en las cámaras, se cogieron la autovía en dirección a Sevilla".

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para identificar a los autores del robo y recuperar la caja fuerte sustraída.