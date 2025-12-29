Detenido en Badajoz por un presunto caso de pederastia

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Badajoz como presunto autor de un delito de pederastia.

El arresto se produjo el pasado 19 de diciembre, según han confirmado este lunes fuentes de la comisaría pacense, que no han ofrecido más detalles del caso, que ya está judicializado.

Tras ser detenido, el varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

Según ha podido saber este diario, la detención se produjo tras la denuncia interpuesta por el padre de un menor con quien presuntamente el investigado habría mantenido un encuentro sexual «pactado».

Entre ambos no habría existido ninguna relación previa a los supuestos hechos y habrían contactado a través de una app.