Entidades sociales denuncian en Badajoz que "no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle"

Las asociaciones y colectivos que trabajan con personas migrantes y sin hogar en Badajoz han denunciado públicamente la falta de respuesta de las administraciones ante la situación que viven decenas de personas que continúan durmiendo en la calle en plena ola de frío. Las entidades aseguran que, pese a las reuniones mantenidas con responsables municipales y autonómicos, no se ha activado ningún recurso extraordinario ni protocolo de emergencia.

Jesús de Aguirre, vocal de la Asociación Ciudadana de Apoyo al Pueblo Migrante de Badajoz, ha explicado que han "tenido reunión con el concejal de Servicios Sociales y también con gente de la Consejería de Servicios Sociales y, de momento, no se ha recibido respuesta alguna". Según detalla, el edil se comprometió a contactar con entidades sociales, "pero esa reunión se celebró hace unos 20 días y no hemos recibido nada".

Vivir en la calle durante una emergencia climática

De Aguirre subraya que la situación ya era crítica antes del descenso de temperaturas. "Le dijimos que el invierno ya estaba aquí, que había una emergencia climática y que no se había aplicado el protocolo del frío", afirma, añadiendo que la respuesta fue que "estaban trabajando en ello". Sin embargo, denuncia que "sigue habiendo chicos en la estación de autobuses, sigue habiendo chicos en la parroquia y la situación no ha mejorado ni ha cambiado en absoluto".

Jesús de Aguirre, vocal de la Asociación Ciudadana de Apoyo al Pueblo Migrante de Badajoz. / J. H.

En cuanto a los recursos disponibles, el portavoz es contundente. "El Centro Hermano tiene 26 plazas y están a tope", señala. A ello se suma un espacio cedido por la parroquia María Auxiliadora. "Gracias al párroco Miguel Gambín hay ahora mismo 12 personas acogidas, por su cuenta y riesgo, pero no hay más recursos en la ciudad", lamenta. Además, critica que "tenemos unas instalaciones maravillosas en el Revellín cerradas a cal y canto y no sabemos por qué".

"No es una cuestión de caridad, es de justicia"

Pepe Moreno Losada, sacerdote, en el Ayuntamiento de Badajoz durante la entrega de las más de 300 firmas reclamando soluciones para las personas sin hogar. / J. H.

El sacerdote Pepe Moreno Losada, de la Delegación de Migraciones, ha apelado a la responsabilidad colectiva. "No queremos que un ser humano duerma en la calle con frío, con hambre y con lluvia, tenga adicciones, problemas mentales o haya tenido que huir de su país", afirma. Para él, "esto no es una cuestión de caridad, es una demanda de justicia", y recalca que existe "una responsabilidad social y política que tienen el ayuntamiento y la Junta".

Desde la Asociación de Apoyo a Personas Migrantes de Badajoz, Juan Verdasco ha anunciado la entrega de nuevas firmas. "Hoy presentamos unas 340 firmas aproximadamente y se siguen recogiendo más", explica. Verdasco asegura que "no entendemos esta inacción" y critica que "no nos cabe en la cabeza que no haya un protocolo de ola de frío activo".

Juan Verdasco y Pilar Cuevas sostienen las más de 300 firmas entregadas hoy en el Ayuntamiento de Badajoz. / J. H.

Las entidades reclaman recursos estables. "Pedimos un recurso habitacional de emergencia en periodos de frío y calor extremo, pero también uno permanente", señala Verdasco, recordando que "no se trata solo de un sitio donde dormir, sino también donde asearse".

La religiosa Pilar Cuevas, de las Carmelitas de la Caridad Vedrunas, ha aportado un testimonio personal. "He pasado temporadas en Haití y no me imaginaba que algo así se estuviera viviendo ahora en España", afirma. "Ver tantas luces y tanto lujo y, al mismo tiempo, hermanos nuestros durmiendo en la calle es un sufrimiento grande".

Las asociaciones han anunciado nuevas acciones y concentraciones y advierten de que "vamos a seguir alzando la voz y reivindicando que esta situación cambie". Así, adelantan que preparan una vigilia a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz y una movilización en la Delegación del Gobierno en Extremadura porque, concluyen, "esto no es digno y no puede normalizarse".