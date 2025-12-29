Dormir a 0 grados
Entidades sociales denuncian en Badajoz que "no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle"
Las asociaciones critican la falta de respuesta de las administraciones ante la situación de las personas sin hogar, que duermen en la calle pese a las bajas temperaturas
Las asociaciones y colectivos que trabajan con personas migrantes y sin hogar en Badajoz han denunciado públicamente la falta de respuesta de las administraciones ante la situación que viven decenas de personas que continúan durmiendo en la calle en plena ola de frío. Las entidades aseguran que, pese a las reuniones mantenidas con responsables municipales y autonómicos, no se ha activado ningún recurso extraordinario ni protocolo de emergencia.
Jesús de Aguirre, vocal de la Asociación Ciudadana de Apoyo al Pueblo Migrante de Badajoz, ha explicado que han "tenido reunión con el concejal de Servicios Sociales y también con gente de la Consejería de Servicios Sociales y, de momento, no se ha recibido respuesta alguna". Según detalla, el edil se comprometió a contactar con entidades sociales, "pero esa reunión se celebró hace unos 20 días y no hemos recibido nada".
Vivir en la calle durante una emergencia climática
De Aguirre subraya que la situación ya era crítica antes del descenso de temperaturas. "Le dijimos que el invierno ya estaba aquí, que había una emergencia climática y que no se había aplicado el protocolo del frío", afirma, añadiendo que la respuesta fue que "estaban trabajando en ello". Sin embargo, denuncia que "sigue habiendo chicos en la estación de autobuses, sigue habiendo chicos en la parroquia y la situación no ha mejorado ni ha cambiado en absoluto".
En cuanto a los recursos disponibles, el portavoz es contundente. "El Centro Hermano tiene 26 plazas y están a tope", señala. A ello se suma un espacio cedido por la parroquia María Auxiliadora. "Gracias al párroco Miguel Gambín hay ahora mismo 12 personas acogidas, por su cuenta y riesgo, pero no hay más recursos en la ciudad", lamenta. Además, critica que "tenemos unas instalaciones maravillosas en el Revellín cerradas a cal y canto y no sabemos por qué".
"No es una cuestión de caridad, es de justicia"
El sacerdote Pepe Moreno Losada, de la Delegación de Migraciones, ha apelado a la responsabilidad colectiva. "No queremos que un ser humano duerma en la calle con frío, con hambre y con lluvia, tenga adicciones, problemas mentales o haya tenido que huir de su país", afirma. Para él, "esto no es una cuestión de caridad, es una demanda de justicia", y recalca que existe "una responsabilidad social y política que tienen el ayuntamiento y la Junta".
Desde la Asociación de Apoyo a Personas Migrantes de Badajoz, Juan Verdasco ha anunciado la entrega de nuevas firmas. "Hoy presentamos unas 340 firmas aproximadamente y se siguen recogiendo más", explica. Verdasco asegura que "no entendemos esta inacción" y critica que "no nos cabe en la cabeza que no haya un protocolo de ola de frío activo".
Las entidades reclaman recursos estables. "Pedimos un recurso habitacional de emergencia en periodos de frío y calor extremo, pero también uno permanente", señala Verdasco, recordando que "no se trata solo de un sitio donde dormir, sino también donde asearse".
La religiosa Pilar Cuevas, de las Carmelitas de la Caridad Vedrunas, ha aportado un testimonio personal. "He pasado temporadas en Haití y no me imaginaba que algo así se estuviera viviendo ahora en España", afirma. "Ver tantas luces y tanto lujo y, al mismo tiempo, hermanos nuestros durmiendo en la calle es un sufrimiento grande".
Las asociaciones han anunciado nuevas acciones y concentraciones y advierten de que "vamos a seguir alzando la voz y reivindicando que esta situación cambie". Así, adelantan que preparan una vigilia a las puertas del Ayuntamiento de Badajoz y una movilización en la Delegación del Gobierno en Extremadura porque, concluyen, "esto no es digno y no puede normalizarse".
Respuesta del ayuntamiento: "El Revellín no está vacío"
El Ayuntamiento de Badajoz ha respondido a este grupo de colectivos de "manera clara y rigurosa cuál es la situación actual en materia de atención a personas en situación de calle". Desde el consistorio señalan que los "límites competenciales afectan directamente a la capacidad municipal de respuesta".
De este modo, desde el Instituto Municipal de Servicios Sociales aseveran que la llegada de personas migrantes sin recursos a los distintos municipios españoles es "consecuencia directa de un fallo estructural en la política migratoria estatal". Así, indican que muchas personas "quedan sin apoyo" tras acceder a recursos temporales estatales. Esto ocasiona que municipios como Badajoz "deban asumir una carga asistencial que no les corresponde".
Ante las peticiones de los distintos colectivos para abrir el albergue público de El Revellín, en el barrio de San Roque, el consistorio responde tajante: "El albergue municipal no está vacío". Pese al pensamiento mayoritario de la población este espacio junto al arroyo Rivillas, el Ayuntamiento de Badajoz informa que este edificio es "utilizado por la Policía Local como espacio residencial durante cursos de formación, por lo que no es un edificio abandonado ni disponible".
Además, indican que "su futuro está definido" y tienen previsto un proyecto para destinar el inmueble a uso turístico. Esto impide que se reconvierta en centro social.
A ello añaden que no es posible habilitar un recurso social improvisado, ya que convertir un edificio en un dispositivo de atención social requiere personal cualificado; un proyecto técnico profesional; coordinación institucional y sostenibilidad económica.
Para ello, dicen que existe Centro Hermano, gestionado por Cáritas y cedido históricamente por el ayuntamiento. Este es "el recurso específico y profesional que cumple la función que reclaman las asociaciones".
Al mismo tiempo, puntualizan que el operativo 'ola de frío' está activo durante todo el año ante la creciente demanda de personas sin hogar y en él participan efectivos de Policía Local, técnicos de Servicios Sociales, Cruz Roja, Cáritas y los dos comedores sociales de la ciudad.
El Ayuntamiento de Badajoz desmiente la "inacción" que los colectivos denuncian y especifica los recursos económicos significativos que destina al año: 220.000 euros para proyectos que garanticen recursos habitacionales y 198.000 euros para alimentación y productos básicos que se distribuyen a través de los comedores sociales, los desayunos sociales, programas de apoyo en trastornos alimentarios y entidades de alimentos.
Por todo ello, desde el consistorio pacense aseguran que realizan "un esfuerzo notable y permanente para atender a las personas en situación de calle", a pesar de que "muchas de las causas del problema exceden de las competencias" municipales y "deberían ser abordadas de manera estructural por el Estado".
