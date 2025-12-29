Nuevo golpe al robo de cobre en Badajoz: la Guardia Civil desarticula un clan familiar

La Guardia Civil, en el marco de la operación que ha denominado 'Saxum Serpens', ha desarticulado un grupo delictivo formado por once integrantes, vecinos de Badajoz y Puebla de Obando, por su presunta implicación en dos robos perpetrados en una misma empresa de la localidad pacense de Lobón.

El pasado mes de agosto la Guardia Civil tuvo conocimiento de dos robos cometidos en una misma empresa del municipio lobonero, dedicada a la recuperación de materiales y residuos. Los autores de la acción delictiva tras forzar la puerta y valla perimetral respectivamente, se adentraron en las instalaciones para apoderarse de unos 2.700 kilos de cobre, así como herramientas eléctricas y electrodomésticos.

Dentro de los servicios establecidos y las labores de investigación practicadas, el equipo Roca de la Guardia Civil de Badajoz, al tratarse de material susceptible para su venta y entrega en centros de gestión de residuos, intensificó las inspecciones en establecimientos próximos dedicados a esta actividad.

Así fue como a mediados del mes de septiembre los agentes detectaron diferentes entregas de casi 1.200 kilos de cobre en dos empresas de reciclaje de Badajoz, así como en otra ubicada en la localidad cacereña de Sierra de Fuentes, donde se localizó parte del metal que, tras su análisis, se pudo determinar que coincidía con el sustraído en la instalación de la empresa de Lobón.

Una vez examinada la documentación existente en los distintos centros de gestión de residuos, se pudo constatar la implicación de un grupo delictivo conformado por once personas con relación afectiva y parentesco, vecinos de Badajoz y Puebla de Obando, quienes tras perpetrar los robos transportaron el material sustraído y lo entregaron para su venta en los puntos de reciclaje.

¿Cómo actuaban?

El grupo desarticulado tenía roles bien definidos en la comisión de los hechos: unos actuaban como autores materiales de los robos, otros hacían entrega directa para su venta del material sustraído o intervenían como meros intermediarios de terceros, a los que pagaban una cuantía económica por venderlo.

Con las pruebas incriminatorias reunidas, este mes han sido localizados y detenidos tres de ellos y se instruyen diligencias como investigados a los otros ocho, por su implicación en los dos delitos de robo en la empresa de Lobón, que han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Badajoz.