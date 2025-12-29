El pacense Juan Valle, mecánico de carreras del Mundial Junior de Moto3: "Mi pasión y mi dedicación me llevarán al Mundial de MotoGP"

¿Por qué las motos? ¿De dónde viene esa pasión?

Pues me nació, porque soy el único de mi familia que le gustan. A mis 4 años ya empecé a interesarme por el tema de los motores, gracias a un quad que me compraron mis padres. Pero todo surgió sobre los 14 años, cuando mi padre compró un ciclomotor que estaba completamente destrozado. Y yo, sin saber nada, me puse a intentar arreglarlo junto a mi mejor amigo Marcos Gaspar, que tristemente falleció hace poco y desde aquí le mando ráfagas al cielo. Y ahí me di cuenta de que esto era lo que realmente me gusta y a lo que me quería dedicar.

¿Pero teníais idea alguna de mecánica?

Ninguno, pero compartir esta pasión con él me dio las ganas suficientes para adquirirlo. No teníamos conocimiento, pero aprendimos a base de probar y probar con diferentes y motos, y sobre todo, rompiendo cosas. Todo mecánico aprende rompiendo cosas mientras prueba. Y gracias a esa preparación y potenciación que les hacíamos a las máquinas, a mis 18 años me dije: Esto es lo que me gusta. ¿Por qué no ir un pasito más allá? Y decidí mudarme a Barcelona y estudiar allí mecánica de motos de carrera en una escuela especializada.

¿Le sirvió lo aprendido en aquellas pruebas?

Sí y no. Sí porque ya llevaba una base. Y no porque no tiene nada que ver la mecánica de una moto de calle con la mecánica de una moto de carreras. Lo único que tienen en común es que tienen dos ruedas y un motor. Son mundos totalmente distintos. Gracias ello, no solo he aprendido a arreglar una moto, sino cómo y por qué una moto funciona de esa manera y lo más importante, como llevarla a obtener sus máximas prestaciones.

¿Cuándo dio el salto a las carreras?

El año pasado, a raíz de las prácticas de la escuela. Para aprender como se trabaja en un box de carrera y como funciona el procedimiento para salir a pista, estuve un año completo como mecánico del ‘Team Estrella Galicia 00’, y esta temporada me fichó el equipo italiano ‘MTA Racing Team’ de Moto3 para el campeonato europeo en el que hemos viajado para correr en Francia, Italia, Portugal y España.

¿Cómo es trabajar en un box de una carrera profesional?

En cada carrera es como si estuviera viviendo en un sueño. Es como si sintieras mariposas en el estómago. Y en Moto3 es mucho mayor. Esas motos son la evolución de la evolución de la evolución de lo que las personas consideran como moto. Trabajar en un box de carrera es algo sistemático. Tienes que hacer el mayor trabajo posible en el menor tiempo posible. Por eso hay que seguir patrones. Y además tienes que hacer el trabajo limpio, porque tienes cámaras grabándote a tu lado. Y para eso tienes que tener tranquilidad. Yo lo llevo bien, porque me centro en lo mío. Cuando hay una caída, yo miro la moto y me enfoco en lo que hago. No puedes distraerte, ya no solo por mí y la moto, también por la persona que va encima. También requiere una grandísima precisión. Con que algo varíe un solo milímetro te cambia toda la moto.

Siempre se le da crédito a los pilotos.

Sí que es verdad que las cámaras van a por los pilotos. Pero los mecánicos también somos muy importantes. Sin nosotros la moto no sale a pista. A mí no me importa porque yo no busco protagonismo, busco que mi trabajo esté bien hecho. Nuestro mayor logro y satisfacción es que la moto que yo he hecho junto a mis compañeros esté ahí corriendo y compitiendo y dando lo máximo sin fallar. No solo por nuestro trabajo, también porque tenemos la responsabilidad de darle la seguridad a esa persona que está montada y va a 300 km/h.

¿Siente presión por ello?

No, porque cuando te metes presión es cuando fallas. Además, en el box es todo al momento. Tienes que estar rápido y veloz. No te da tiempo a sentir esa presión. Incluso la preparación también es inmediata. Los ingenieros nos pasan una hoja de ruta con lo que quieren para esa carrera y nosotros, el día antes o ese mismo día, la preparamos para que obtenga sus máximas prestaciones.

¿Qué significa para usted la mecánica y las motos?

Para mí es vida. Las motos me dan vida. Le dan sentido a mi vida. No podría decir por qué, pero me gustan, y mucho.

¿También conducirlas o solo ponerlas a punto?

Todo lo que tenga que ver con una moto me gusta. Todavía no he tenido la suerte de poder comprarme una buena moto, pero el día que la tenga, disfrutaré conduciéndola.

¿Ha coincidido con grandes pilotos?

Algunos. No los más top, pero algunos. Por ejemplo, conocí a Fermín Aldeguer y le hice entrega de una pegatina de @elcascodemarcos. Se trata de una iniciativa que promovemos para mantener presente a nuestro amigo y que así pueda seguir disfrutando de lo que más le gustaba y recorriendo el mundo a nuestro lado.

¿Algún objetivo por cumplir?

Mi objetivo a cumplir obviamente está en el Mundial de MotoGP, en cualquiera de sus categorías. Pero el objetivo es entrar. Dar el salto al Mundial absoluto de Moto3 sería increíble. Si no es este año, será el que viene. Y si no es el que viene, será el siguiente. Pero se que mi pasión y mi dedicación me llevarán allí. Y dispuestos a soñar, ojalá llegar algún día a la categoría reina, la MotoGP.