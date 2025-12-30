El alcalde de Badajoz cierra el año sin fecha para los presupuestos, Artes y Oficios y la piscina de la margen derecha

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha realizado este martes un balance del año municipal en el que ha defendido la gestión del equipo de gobierno basada en la "planificación, la estabilidad institucional y una visión de ciudad a medio y largo plazo".

Un balance que ha servido también para avanzar el escenario en el que se moverán los próximos presupuestos municipales, condicionados -según explicó- por la falta de actualización de las entregas a cuenta del Estado y por la ausencia de unos Presupuestos Generales.“Gobernar una ciudad como Badajoz exige rigor, exige planificación y exige sentido de la responsabilidad”, señaló el regidor, quien subrayó que las decisiones que se adoptan hoy deben pensarse “en el impacto que van a tener en los próximos años”. En ese marco, defendió que el trabajo del ayuntamiento se ha desarrollado “con la mirada puesta no solo en el Badajoz de hoy, sino también en el Badajoz del futuro”.

Modelo de ciudad con proyección económica

Gragera destacó que Badajoz “ya está construyendo hoy” ese futuro como una ciudad que crece, se moderniza y gana servicios, calidad de vida y proyección exterior. Un modelo que, aseguró, se refleja en los indicadores económicos y empresariales. La capital pacense se ha situado como referente nacional en libertad económica, siendo reconocida como la ciudad con mayor libertad económica de España en 2024, un reconocimiento recibido en 2025. “Eso genera confianza empresarial y capacidad de atracción de inversiones”, afirmó el alcalde, al tiempo que defendió que Badajoz es hoy “una ciudad atractiva para invertir, para emprender y para generar oportunidades”, también para las familias.

Foro impulsa

En este contexto, el alcalde destacó especialmente que Badajoz haya sido sede en 2025 de la primera edición del Foro Impulsa, organizado por Prensa Ibérica, un encuentro que situó a la ciudad en el centro del debate económico y territorial entre Madrid y Lisboa. Gragera subrayó que el foro permitió compartir la visión de Badajoz como eje estratégico intermedio y como nodo de oportunidades en el suroeste ibérico. “Ha sido un orgullo poder compartir mesa con gente muy relevante, muy influyente, con personas que también tienen a Badajoz en su pensamiento y que nos permiten trabajar de manera conjunta”, afirmó.

El alcalde valoró especialmente la posibilidad de dialogar y colaborar con los alcaldes de Madrid y Lisboa, algo que consideró “un lujo, una oportunidad y un reconocimiento al trabajo que se ha hecho desde aquí”. En su opinión, la celebración de este foro evidencia “la importancia y el peso específico que tiene hoy Badajoz en todo el eje Madrid-Lisboa”.

A estos factores se suman los datos macroeconómicos. El desempleo -apuntó- se ha reducido hasta situarse por debajo de los registros de 2006, con menos de 100.000 personas desempleadas en la ciudad y se ha producido un crecimiento sostenido de las afiliaciones laborales, impulsado por la llegada de inversiones públicas y empresas industriales de gran escala.

Presupuestos municipales

En cuanto a los presupuestos municipales de 2026, Gragera explicó que el ayuntamiento ha trabajado con escenarios “más pesimistas” ante la falta de confirmación del incremento del 8,7% en las entregas a cuenta del Estado. Criticó la posición del PSOE y defendió que, aunque no haya Presupuestos Generales, “los ingresos pueden actualizarse, como ya se hizo el año pasado”. “El Consistorio esperaba un incremento del 8,7% en la participación en los ingresos estatales, una previsión que finalmente no se ha materializado al no aprobarse los Presupuestos Generales ni la senda de estabilidad”, dijo.

Ante esta situación, el equipo de gobierno asume que los ingresos no se modificarán respecto al ejercicio anterior y, en este punto, consideró irresponsable anunciar incrementos de financiación que después no se confirman y obligan a los ayuntamientos a rehacer sus previsiones. Por ello, el alcalde señaló que el ayuntamiento ajustará el presupuesto a los recursos garantizados y, una vez cerrados los ajustes necesarios y superados los trámites internos, llevará las cuentas municipales a los órganos correspondientes con el objetivo de aprobarlas "a la mayor brevedad posible".

Estabilidad institucional y diálogo político

Otro de los ejes del balance fue la "estabilidad institucional" del ayuntamiento. Gragera destacó el ritmo político desarrollado en 2025, con 19 plenos municipales celebrados y la tramitación de 236 asuntos, de los cuales 183 fueron aprobados. Más allá de las cifras, puso el acento en el consenso alcanzado: el 72% de los asuntos se aprobaron por unanimidad y el 94% contaron con el respaldo de dos o más grupos municipales o del concejal no adscrito. “Aquí no se impone, aquí se dialoga”, afirmó el alcalde, quien defendió un ayuntamiento “maduro y centrado en los intereses generales de la ciudad”. “Intentamos que la acción de gobierno llegue a todos y cada uno de los vecinos, independientemente de a quién hayan votado o de dónde vivan”, añadió.

Servicios sociales y regeneración urbana

En materia de servicios sociales, el alcalde calificó 2025 como un año de “salto cualitativo y cuantitativo” en la política social municipal. A través del Instituto Municipal de Servicios Sociales se han reforzado recursos y programas, destacando la convocatoria municipal de acción social con la mayor dotación económica de su historia, más de 510.000 euros destinados a apoyar a entidades del tercer sector.

Asimismo, se ha puesto en marcha el programa de respiro familiar, dotado con 182.273 euros, para financiar servicios de acompañamiento domiciliario y estancias temporales, y se ha desarrollado un programa especial de conciliación durante el periodo navideño con más de 60 actividades infantiles en barrios y pedanías. “Conciliar no puede ser un privilegio, debe ser una posibilidad real para todas las familias”, subrayó.

En infraestructuras, el balance incluye actuaciones de "gran calado" en regeneración urbana y movilidad. Destaca la renovación del Campillo, la actuación en la calle San Lorenzo y la próxima intervención en la calle Brocense, además de la aprobación definitiva de dos programas de ejecución del Plan General Municipal que permiten seguir ampliando y ordenando el crecimiento de la ciudad. También se ha completado la transformación de vías históricas como Manuel Saavedra Martínez.

Durante 2025 se ha avanzado en la implantación de la plataforma única en numerosas calles del centro y del casco histórico y se han licitado nuevas actuaciones. “Anuncio hoy que saldrá en breve la licitación también de la renovación de tres calles de nuestro casco histórico que son Ramón Albarrán, la Calle Sepúlveda y Madre de Dios”. A ello se suma la renovación de la plaza de San José y sus accesos, con una inversión superior a 396.000 euros. Con estas intervenciones, el ayuntamiento prevé que en 2026 esté transformado más del 80% del viario del casco histórico.

En espacios públicos, se han creado o renovado más de 19 áreas infantiles con una inversión superior al millón de euros, se han instalado elementos de sombra y se han plantado 290 árboles de gran porte. El alcalde salió al paso de las críticas sobre algunos ejemplares secos, asegurando que los que se han secado corresponden a una actuación muy concreta y a una sola especie, y negó que el problema esté relacionado con la época en la que se llevó a cabo la plantación: “Venían defectuosos”, afirmó, precisando que el resto de los árboles plantados no solo han arraigado correctamente, sino que presentan un buen estado gracias al paso del tiempo y a las condiciones de humedad.

En este sentido, anunció que los árboles afectados ya han sido retirados y que serán repuestos, y mostró su malestar por el tratamiento que, a su juicio, se ha hecho de este asunto. El alcalde expresó su “absoluta disconformidad con el trato superficial y partidista” que se ha dado a la cuestión, al considerar que se ha generalizado una situación puntual para desacreditar una política municipal que ha permitido plantar 290 árboles de gran porte en avenidas y calles que carecían de sombra. “El resto de los árboles están hoy dignos de ver”, subrayó.

Cultura, turismo y movilidad sostenible

Por otro lado, la cultura y el turismo han sido, según Gragera, motores de identidad y proyección exterior. En 2025 se ha integrado la Feria del Libro en la red estatal, se ha reforzado la programación cultural y se ha impulsado la puesta en valor del patrimonio histórico. Entre las actuaciones "más relevantes" figuran la apertura del camino cubierto de la Alcazaba y el acceso por la puerta del Capitel.

En movilidad sostenible, el alcalde recordó que en enero (posiblemente el día 1 o 2) comenzará el nuevo servicio municipal de bicicletas, que incluirá bicicletas tradicionales y eléctricas, asociadas a un carril biciturístico mientras que en gastronomía, Badajoz ha consolidado iniciativas como Capital del Desayuno y ha sido designada sede del XII Certamen Nacional de Gastronomía en 2026, un evento de referencia que tendrá lugar previsiblemente en el mes de octubre.

El balance turístico se completa con la primera Semana Santa de Interés Turístico Internacional y la consolidación de Ifeba como "gran referente ferial de Extremadura", con más de 20 eventos celebrados este año. Todo ello en una ciudad que sigue creciendo: “Según datos provisionales del padrón, Badajoz alcanza ya los 154.426 habitantes, acercándose a su máximo histórico”.

Artes y Oficios

El alcalde se refirió también a la situación de la escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí y reconoció el retraso en la apertura del nuevo edificio, una cuestión que, admitió, está generando preocupación entre el alumnado. Gragera pidió disculpas públicamente y explicó que la demora se debe a incidencias administrativas vinculadas al proceso de traslado, especialmente en la contratación del seguro, que ha quedado desierta. “No debemos abrir un edificio sin estar asegurados, ni en lo personal ni en lo material”, afirmó, subrayando que se trata de un requisito imprescindible para garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones.

Según detalló, el ayuntamiento ha vuelto a sacar a licitación este contrato y está analizando las causas por las que no se presentaron ofertas, ya sea por cuestiones de plazo o de cuantía. “Estamos verificando qué ha podido fallar para volver a lanzar la contratación de la forma más ágil posible”, explicó. El alcalde señaló que la apertura dependerá directamente del proceso de adjudicación y de la respuesta de las aseguradoras. “En este punto dependemos de terceros y no podemos forzar los plazos”, reconoció, insistiendo en que la única vía es “pedir disculpas y seguir trabajando para que la apertura se produzca cuanto antes, con todas las garantías y con absoluta seguridad”.

Retos pendientes

Preguntado por la futura piscina de la margen derecha del río Guadiana, Gragera explicó que el contrato ya ha sido adjudicado y que actualmente se trabaja en la modificación del proyecto de ejecución. El ayuntamiento, junto con el concejal responsable y el Servicio de Gabinete de Proyectos, está definiendo los detalles técnicos antes de sacar a licitación la obra definitiva. “Gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura y a la aportación del propio consistorio, la intención es que la intervención, pueda iniciarse tan pronto como se complete el proyecto definitivo y se establezcan los pliegos técnicos y presupuestarios”.

El balance del alcalde concluyó con un mensaje de progreso: “Badajoz avanza, avanza con velocidad y avanza como motor económico de Extremadura” y aseguró que el equipo de gobierno seguirá trabajando “con escucha, planificación, humildad y responsabilidad, pensando siempre en el futuro”.