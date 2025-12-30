El asesinato a tiros de un hombre en Tres Arroyos sigue sin resolverse un año después

Un año después del asesinato a tiros de Jesús R. C., de 53 años, en el acceso a la urbanización Tres Arroyos de Badajoz, no hay detenidos por estos hechos y el caso sigue pendiente de resolverse. La Guardia Civil, que desde que inició la investigación ha mantenido gran hermetismo sobre sus pesquisas, solo confirma que la investigación continúa abierta, pero no concreta si ha habido avances o si se sigue alguna pista concreta.

El crimen ocurrió pasadas las dos de la tarde del 30 de diciembre de 2024, cuando el hombre circulaba en su vehículo por la BA-022, la carretera que une Badajoz con Corte de Peleas. La víctima, que iba sola en el coche, un Volkswagen de color negro, redujo la velocidad al llegar al kilómetro 6, para entrar en Tres Arroyos, momento en el que presuntamente lo habrían acribillado desde otro turismo que se colocó a su altura, de manera sorpresiva y sin que tuviera capacidad de reaccionar ante el ataque.

Aunque la Guardia Civil nunca lo ha confirmado oficialmente, fuentes conocedoras del caso aseguraron que una de las armas utilizadas habría sido un subfusil de asalto. Tras recibir los primeros disparos, el conductor perdió el control y se empotró contra el muro que hay en el acceso a la urbanización. Posteriormente, los pistoleros se habrían bajado del vehículo para tirotearlo de nuevo, esta vez en la cabeza y la nuca.

El fallecido llevaba puesto un chaleco antibalas, pese a lo que uno de los proyectiles habría traspasado la chapa del coche, penetrándole por el costado e hiriéndolo de muerte al verse afectados órganos vitales. Según señalaron entonces personas cercanas a la investigación, el hombre habría estado recibiendo amenazas días antes de ser tiroteado.

Sicarios

Del caso se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que el mismo día de los hechos decretó el secreto de las actuaciones para no entorpecer la investigación. Oficialmente, no han trascendido informaciones durante este tiempo, pero la hipótesis que se maneja es que se trató de un crimen por encargo, es decir, que alguien habría pagado a unos sicarios para que acabaran con su vida.

La víctima de Tres Arroyos era el suegro del joven que fue asesinado, también a tiros, en febrero de ese mismo año en el bar Vaquerizo, un crimen que investiga la Policía Nacional y que tampoco se ha resuelto cuando falta muy poco tiempo para que se cumplan dos años (ocurrió el 29 de febrero de 2024).

En ningún momento, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional han confirmado de manera oficial la vinculación de ambos asesinatos, pero en los dos se tiene la seguridad de que los autores eran «profesionales», según las fuentes consultadas por este diario.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Cáceres sí vinculó el tiroteo del bar Vaquerizo con otros dos ocurridos en el polígono ganadero de la capital cacereña en abril y julio de 2024, donde varios encapuchados abrieron fuego contra una vivienda en la que había más de 20 personas, entre ellas algunos menores. En este caso, se detuvo a 9 personas, que tras ser encarceladas fueron puestas posteriormente en libertad sin fianza, al considerar que ya no existía riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

Esta causa se mantiene abierta, pero, por ahora, no hay novedades, según fuentes judiciales.