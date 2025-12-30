El galardón de pintura llega a la XXXI edición
Guillermo Sedano gana el Primer Premio Francisco de Zurbarán con 'El latido del invierno'
El Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán, con cerca de 300 obras presentadas, refuerza el papel de Fuente de Cantos como un referente cultural y artístico
Redacción
El jurado del XXXI Premio Internacional de Pintura Francisco de Zurbarán, celebrado en Fuente de Cantos, ha dado a conocer las obras galardonadas en esta edición, a la que se han presentado cerca de 300 obras procedentes de distintos puntos del panorama artístico internacional.
El Primer Premio ha sido concedido a Guillermo Sedano Vivanco (Medina de Pomar, Burgos) por la obra 'El latido del invierno'. El Segundo Premio ha recaído en Teruhiro Ando (Nambroca, Toledo) por 'La ausencia da sentido a la existencia XXVIII'. El Tercer Premio ha sido otorgado a Guillermo Masedo (Madrid) por 'Out here in the Perimeter the are no stars- Evi Rauter'.
De entre todas las obras presentadas, el jurado —integrado por María Teresa Rodríguez Prieto, María Inmaculada Estrada Cabezas, Ángel Luis Pérez Espacio y Ángel Cabezón Luna —ha seleccionado 24 obras finalistas, que se encuentran expuestas en el Centro de Interpretación MUSEO de Zurbarán– Antigua Casa de Correos, en Fuente de Cantos.
Este certamen rinde homenaje a Francisco de Zurbarán, uno de los grandes maestros del Siglo de Oro español, nacido en Fuente de Cantos, y consolida un año más el prestigio y la proyección internacional de un premio que refuerza el papel de la localidad como referente cultural y artístico.
