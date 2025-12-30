Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente de CedilloPoblación envejecidaZona de bajas emisionesRobe IniestaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

En el municipio de Cala

Hallada en Huelva la caja fuerte robada en el complejo Leo de Monesterio

Estaba forzada y abierta, con los pernos doblados tras haber sido manipulados con una palanca

En el interior se guardaban las papeletas del conocido sorteo del “Camión de los Regalos”

Caja fuerte hallada en una finca de Cala, en la provincia de Huelva, tras su robo en el Complejo Leo de Monesterio.

Caja fuerte hallada en una finca de Cala, en la provincia de Huelva, tras su robo en el Complejo Leo de Monesterio. / Cedida

Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

La Guardia Civil ha localizado la caja fuerte sustraída en la madrugada del lunes del complejo Leo, en Monesterio (Badajoz), donde se guardaban las papeletas del conocido sorteo del “Camión de los Regalos”. El hallazgo ha tenido lugar al día siguiente del robo en una finca situada en el término municipal de Cala, en la provincia de Huelva.

Según se aprecia en la fotografía, la caja fuerte estaba forzada y abierta, con los pernos doblados tras haber sido manipulados con una palanca. En su interior únicamente se han encontrado restos de papeletas, tanto vendidas como sin vender, mientras que el dinero en efectivo ha sido sustraído.

El robo ocurrió durante la noche del domingo al lunes, cuando los autores accedieron al camión y se llevaron la caja fuerte que contenía el material del sorteo. Tras varias gestiones de investigación, los agentes han conseguido dar con su paradero.

Noticias relacionadas y más

La investigación continúa abierta con el objetivo de identificar y detener a los responsables del robo.

TEMAS

  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. El hombre asesinado en Badajoz era el suegro del joven acribillado en el bar Vaquerizo

Hallada en Huelva la caja fuerte robada en el complejo Leo de Monesterio

El asesinato a tiros de un hombre en Tres Arroyos sigue sin resolverse un año después

El asesinato a tiros de un hombre en Tres Arroyos sigue sin resolverse un año después

El acusado de atracar a punta de escopeta un Carrefour Express en Olivenza (Badajoz): "No tengo nada que ver"

El acusado de atracar a punta de escopeta un Carrefour Express en Olivenza (Badajoz): "No tengo nada que ver"

David Pérez, promotor del camión de los regalos: "Se han llevado una caja fuerte que pesa 300 kilos en un coche con media caja fuera"

Entidades sociales denuncian en Badajoz que "no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle"

Entidades sociales denuncian en Badajoz que "no hay respuesta ante la emergencia climática y la gente sigue durmiendo en la calle"

Detenido un hombre en Badajoz por un presunto caso de pederastia

Detenido un hombre en Badajoz por un presunto caso de pederastia

Miles de deseos suben al cielo de Badajoz: "Parece sacado de una película"

Miles de deseos suben al cielo de Badajoz: "Parece sacado de una película"

Nuevo golpe al robo de cobre en Badajoz: la Guardia Civil desarticula un clan familiar

Nuevo golpe al robo de cobre en Badajoz: la Guardia Civil desarticula un clan familiar
Tracking Pixel Contents