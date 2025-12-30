Una médico de Badajoz denuncia al familiar de un paciente por agresión

Una médico residente del Hospital Universitario de Badajoz ha denunciado por agresión a un familiar de uno de sus pacientes, quien presuntamente le habría propinado un "fuerte manotazo" en la mano, según han confirmado a este diario fuentes de la Policía Nacional.

Los supuestos hechos tuvieron lugar este lunes sobre las 12.45 horas, cuando la denunciante estaba informando sobre el estado de salud del paciente, ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), a varios de sus familiares y, presuntamente, una de ellas se habría puesto muy nerviosa y habría golpeado a la médico, que no sufrió lesiones de consideración.

Tras el incidente, se requirió la presencia de la Policía Nacional en el hospital y este martes la facultativa ha presentado la denuncia en comisaría.

Testigos presenciales relatan que se vivieron momentos de "mucha tensión", pues en la sala de espera donde ocurrió este episodio había en ese momento un elevado número de personas.

Este diario ha solicitado información a la Consejería de Salud sobre este incidente, pero, hasta el momento, no ha obtenido respuesta.