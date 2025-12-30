Primer paso para que El Pico del Guadiana en Badajoz se convierta en un parque periurbano

El Ayuntamiento de Badajoz acaba de dar el primer paso para converitr El Pico del Guadiana se convierta en un parque periurbano, un proyecto que anunció a finales de 2022 y que seguía pendiente de las expropiaciones. De momento, acaba de licitar la redacción del proyecto por casi 18.00 euros.

La actuación contempla zonas verdes, sendas, aparcamiento, pistas deportivas, juegos infantiles y espacio para actividades lúdicas en un espacio de 20 hectáreas de suelo rústico situado en la confluencia del río Guadiana y el Gévora a su paso por Badajoz. El proyecto debe incluir zonas verdes, arbolado, sendas o paseos, así como aparcamiento, pistas deportivas, juegos infantiles y espacio para actividades lúdicas y conciertos. También incororará redes de alumbrado, redes de riego, abastecimiento y saneamiento.

Más de 2,7 millones de euros

La conversión de El Pico del Guadiana en un parque periurbano fue uno de los anuncios estrella de los presupuestos municipales de 2022, que reservaron una partida de 550.000 euros para la redacción del proyecto y la adquisición o expropiación del terreno. Ahí se hubiese quedado, hasta que el equipo de gobierno decidió inyectar a esta actuación 2.283.669 euros, que permitirán acometer una primera fase que supondrá un antes y un después en la puesta en uso de este paraje en estado salvaje. Para dotar esta actuación, el ayuntamiento realizó un cambio de finalidad en partidas presupuestarias.

Esta importante inversión en El Pico es posible gracias a una subvención de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda con cargo a los fondos europeos de recuperación de 1.239.669 euros, destinada al proyecto de plataforma única de calles del Casco Antiguo, cuyo importe de licitación del proyecto era de 1,5 millones. La parte no subvencionable, correspondiente al IVA, era de 260.000 euros. Este dinero que el ayuntamiento ya tenía para la plataforma única más otros 1.044.000 euros presupuestados para cofinanciar el aparcamiento subterráneo de la calle Prim, que no ha obtenido subvención de fondos europeos, se dedicarán al parque de El Pico. La obra de plataforma única ya está aprobada y adjudicada, pero no puede empezar hasta que no se apruebe el cambio de finalidad.

En total, por lo tanto, dispone con el cambio de finalidad de 2.283.669,32 euros que se destinarán a la ejecución del proyecto y la obra en una primera fase. Hay que tener en cuenta que la superficie sobre la que pretende actuar el ayuntamiento ocupa 20 hectáreas (el de las Vaguadas son 4, 5 hectáreas con una inversión de 700.000 euros). Será un parque a mitad de camino entre el de la margen derecha del río y Tres Arroyos.

El ayuntamiento ha tenido que presentar el proyecto para su aprobación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) por ser zona inundable. La intención es abrir sendas y caminos nuevos, arreglar los existentes, plantar especies autóctonas y habilitar un auditorio al aire libre para grandes conciertos. Sería una obra simple con una solera de hormigón para instalar el escenario y una explanada aprovechando la pendiente natural de El Pico desde el vértice hacia arriba. Tendría tomas de agua y eléctricas y permitiría organizar conciertos más multitudinarios que en la Alcazaba, que limita el aforo a unos 10.000 asistentes. Además habría pistas deportivas y áreas de juegos infantiles, instalaciones todas ellas compatibles con la zona inundable.

En el Catastro son las tres primeras parcelas desde el vértice que ocupan de más de 4, 5 y 10 hectáreas. Donde se va a actuar no existen permisos de extracción de áridos.