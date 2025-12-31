El Ayuntamiento de Badajoz contempla bonificar el autobús urbano, pero no sabe cuándo se podrá aplicar

El autobús urbano en Badajoz vuelve mañana a sus tarifas originales sin los descuentos que se vienen aplicando desde agosto, vigentes hasta el 31 de diciembre, como ya anunció el ayuntamiento, pendiente de que el Gobierno central confirmase si mantenía sus ayudas o no, algo que se produce cada seis meses y que, una y otra vez, provoca incertidumbre en los ayuntamientos y en los usuarios.

Sin ayuda, el de Badajoz no estaba dispuesto a mantener la reducción de las tarifas del transporte público. Por fin el ministerio las ha confirmado y el autobús urbano en Badajoz volverá a costar menos, pero no a partir de mañana, pues se tiene que tramitar.

Fuentes municipales confirmaron ayer que ya está en trámites, pero debe pasar por aprobación del pleno de la corporación. El ministerio aporta el 20%, haya o no compromiso de la Administración local y, por su parte, el Ayuntamiento de Badajoz pondrá el 30% restante para completar hasta el 50% de bonificación en los abonos, aunque recuerda que «esta vez no es un requisito» para que se mantenga la rebaja. El pleno donde se tiene que aprobar este compromiso aún no tiene fecha, por lo que puede pasar como ocurrió a principios de año, que tardó en aplicarse la reducción.

Para jóvenes, la decisión del ministerio es que la rebaja se mantenga en el 50% y siga siendo gratuito para menores de 14 años. Todas estas medidas tienen como objetivo incentivar el uso del transporte público.

El ayuntamiento no aclara en qué términos se aplicarán todos los descuentos. Si ese 20% que el Gobierno central aporta sin condiciones empieza a aplicarse ya.

Bono Peque

Hasta hoy, los menores de 14 años viajan gratis con el ‘Bono Peque’ y se aplica una rebaja del 50% en todos los bonos. Es así porque el ayuntamiento se acogió a la línea de ayudas del ministerio, que financia íntegramente el servicio para los menores de 14 años. En cuanto al descuento del 50%, el ministerio aportaba el 20% y el ayuntamiento, el 30% restante.

Los usuarios del autobús urbano se han beneficiado de este descuento desde el segundo semestre de 2023, gracias a las sucesivas prórrogas de esta ayuda por parte del Gobierno central, de la que Badajoz se quedó fuera en la anterior convocatoria porque empezó a aplicar la rebaja tarde (el 1 de marzo), según argumentó el ministerio. Eso supuso que el servicio dejase de estar bonificado el 1 de julio, aunque los descuentos se recuperaron en agosto.