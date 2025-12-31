El ayuntamiento de Monesterio recibe 131.000 € del Plan Avanzamos de Diputación

La Diputación Provincial de Badajoz, a través del Área Funcional de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, ha resuelto la concesión de subvenciones del Plan Avanzamos, destinadas a obras, equipamientos, empleo y gastos corrientes, de los ayuntamientos de la provincia para el ejercicio 2025.

Según consta en la resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, publicado el 30 de diciembre, al ayuntamiento de Monesterio, le corresponden un total de 130.900 €, de los cuales, 30.000 €, se destinan a empleo; 28.100 €, a servicios y 72.800 €, tendrán como destino obras y equipamientos.

Este plan posee la peculiaridad de ofrecer, libremente, a los ayuntamientos, el destino de los fondos, a través de un “amplio abanico de actuaciones”, en función a las necesidades que presenten. Además, explica la entidad provincial, esta convocatoria, “no incorpora las cantidades en concepto de corresponsabilidad municipal”, al objeto de que las entidades locales, “puedan disponer de mayores recursos y niveles de liquidez para otras necesidades, de forma que se beneficie su autonomía financiera”.

Proyectos

La alcaldesa, Loli Vargas, destaca que, esta subvención que, “Diputación reparte de forma proporcional entre todos los municipios, con respecto a su número de habitantes”; beneficiará a “toda la ciudadanía”, a través de los proyectos previstos. Esta interrelación entre las ayudas que se reciben y el padrón municipal, hace fundamental, incide la alcaldesa, en la necesidad de que, “todas las personas que trabajan y residen en Monesterio, estén censadas en el municipio”.

En cuanto a los proyectos en sí, Loli Vargas adelanta que, los 30.000 €, destinados a empleo, tendrán como destino, la puesta en marcha de un Plan de Empleo para Personas con Discapacidad Intelectual. Con este dinero se pretende “cubrir 2 plazas, a media jornada, durante un año”.

La cantidad consignada para obras y equipamiento, (72.800 €), irá destinada, explica Loli Vargas, a “equipar el Bulevar con un espacio deportivo, infantil y juvenil”. Finalmente, los 28.100 €, destinados a servicios, tendrán como fin el abono de “gastos corrientes”.

Estas cantidades, concluye la alcaldesa, son “parte de la financiación” de estos proyectos, que se ejecutarán, “gracias al compromiso de la Diputación de Badajoz, aliada imprescindible, con las zonas rurales”.