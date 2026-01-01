Vandalismo
Rocían con pintura verde y escriben Vox sobre la estatua de Miguel Celdrán en Badajoz
También han aparecido las mismas pintadas en varios vehículos y ascensores de un edificio del entorno de la plaza de Conquistadores
Rociada de pintura verde y con inscripciones de Vox. Así ha amanecido este jueves la estatua de Miguel Celdrán, exalcalde de Badajoz, que está ubicada en la plaza de Conquistadores, en el lateral que da hacia la avenida que lleva su nombre.
Las mismas pintadas se han realizado también sobre varios vehículos que estaban estacionados en el entorno e, incluso, en la puerta de los ascensores de un bloque de pisos de las proximidades. Los afectados ya han denunciado los hechos.
A la estatua de Celdrán, que ya han limpiado los operarios del servicio municipal de Limpieza, le han pintado la cara por completo de color verde y en el pecho han escrito la palabra Vox, la misma que han dejado los vándalos a los pies de la escultura de Martínez Giraldo que homenajea a quien fue alcalde de Badajoz por el PP durante 18 años.
No es la primera vez que la escultura del exalcalde es vandalizada. A finales del pasado mes de agosto apareció sobre ella pintura blanca.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús