Cerco a la venta de droga en el Casco Antiguo de Badajoz: 7 detenidos, dos de ellos la semana pasada

Siete personas han sido detenidas por la Policía Nacional por venta de droga en el entorno del Casco Antiguo de Badajoz. Dos de las detenciones se han producido la semana pasada. Solo dos de los detenidos han ingresado en prisión, mientras que los otros cinco han sido puestos en libertad con cargos.

Las detenciones se han producido en el marco de la denominada 'Marwan 25' y han supuesto la desarticulación de puntos de venta, según asegura la Policía Nacional a través de una nota.

La detención de estas personas es por su presunta autoría de varios delitos contra la salud pública y atentado a agente de la autoridad. El dispositivo Marwan está activado para la prevención y erradicación de la venta de sustancias estupefacientes en la zona centro de Badajoz. Estas detenciones forman parte de distintas actuaciones.

Por un lado, el grupo de estupefacientes de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz logró detener a dos personas, ambas con orden de detención e ingreso en prisión, como consecuencia de una investigación llevada a cabo en el año 2022, en la que fueron intervenidos más de dos kilogramos de cocaína y el Casco Antiguo era uno de los destinos previstos para su distribución y venta.

A partir de esta operación, continuaron las investigaciones y ahora la Policía Nacional ha conseguido detener a una mujer que regentaba un punto de venta de sustancia estupefaciente en la calle Concepción Arenal, como también a un familiar de esta que hacía lo propio en otro punto de venta ubicado en la calle Sepúlveda.

Un policía herido

Pocos días más tardes, se llevó a cabo la detención de un joven de 19 años, por su vinculación con un punto de venta de droga ubicado en la calle Amparo, cuando resultó herido un policía cuando procedían a su detención.

Finalmente, la semana pasada fueron arrestados otros dos individuos que se dedicaban a la venta de sustancia estupefaciente en la calle Lorenzo Sepúlveda.

Los detenidos son dos mujeres y cinco hombres, de entre 19 y 48 años. Dos de ellos han ingresado en prisión y los demás han quedado en libertad con cargos.

La operación sigue abierta y la Policía Nacional no descarta que se produzcan nuevas detenciones.