¿Qué piden los niños de Badajoz a los Reyes Magos?: tecnología y pantallas, cada vez más presentes

Juguetes clásicos que resisten al paso del tiempo, tecnología cada vez más presente y un deseo común que se repite año tras año: la ilusión. Así son las cartas que los niños de Badajoz han hecho llegar a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en los días previos a la noche más mágica del año.

Siguen ocupando un lugar destacado en los deseos infantiles los juegos tradicionales: muñecas, coches, construcciones, juegos de mesa y pelotas continúan siendo algunas de las peticiones más repetidas, especialmente entre los más pequeños. En muchas cartas aparece también la bicicleta, uno de los regalos estrella de cada Navidad, junto a patinetes y juegos pensados para disfrutar al aire libre.

Desde el sector juguetero local señalan que estos días previos a Reyes se mantiene una fuerte demanda de productos clásicos. “Hay modas que van y vienen, pero hay juguetes que se demandan siempre como las Nancy o los Lego”, explica José Píriz, el encargado de la juguetería Bustamante de la avenida Ricardo Carapeto Zambrano, que también cuenta que, este año, el boom está siendo todo lo relacionado con la película de Las guerreras K-pop.

No fallan tampoco los juguetes clásicos como los Playmobil, las muñecas de la marca Antonio Juan o los vehículos eléctricos. Carla, de San Fernando, pide un baby Yoda y un juego de las K-Pop. Raquel, de San Roque, pide por su parte una Nancy y un disfraz para carnavales.

Dispositivos electrónicos

A medida que aumenta la edad, las peticiones cambian. Las videoconsolas, videojuegos, tablets y dispositivos electrónicos ganan peso entre los niños de Primaria y los primeros cursos de Secundaria. También aparecen auriculares, relojes inteligentes o accesorios vinculados a las nuevas tecnologías.

Julia y Tiddara residen en las Islas Canarias y pasan unos días de vacaciones en Badajoz. Este año piden una tablet y una televisión, mientras que José Manuel, un niño de San Roque, espera recibir una PlayStation5 y un dron.

Pese a ello, muchos padres destacan que en las cartas se mezcla la tecnología con otros deseos más sencillos. “Piden una consola, pero también un juego de mesa para la familia o un libro”, comentan algunos progenitores.

Más allá de los regalos

No todas las peticiones se miden en paquetes envueltos. En muchas cartas hay espacio para deseos menos materiales: salud para la familia o trabajo para los padres. Algunos niños piden que los Reyes se acuerden de quienes “no tienen juguetes” o de la paz en el mundo, como Verónica una niña ucraniana que pide que vuelva la normalidad a su país.

Las cartas de este año reflejan una infancia conectada a los nuevos tiempos, pero fiel a la esencia de una noche en la que todo parece posible.