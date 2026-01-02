Trece carrozas participarán en la cabalgata de Villanueva

La cabalgata de los Reyes Magos volverá a llenar de ilusión las calles de Villanueva de la Serena en la tarde del próximo lunes 5 de enero en uno de los eventos más esperados por pequeños y mayores. Según han dado a conocer desde el consistorio, el desfile contará este año con un total de 13 carrozas y cuatro pasacalles elaborados por colectivos locales y asociaciones de madres y padres de alumnos, manteniendo así la implicación ciudadana que caracteriza a esta cita.

Como principal novedad, el Ayuntamiento ha apostado por una cabalgata más inclusiva, habilitando espacios específicos para garantizar que todas las personas puedan disfrutar del recorrido. En concreto, se establecerá una zona sin ruidos en la calle Duque, hasta el callejón San Miguel, pensada especialmente para personas con sensibilidad auditiva.

Además, se dispondrá de un espacio accesible para personas con movilidad reducida en la puerta lateral de la iglesia de la Asunción, frente al parque de la Constitución. Estas medidas se llevarán a cabo en coordinación con la Policía Local, que también desplegará un dispositivo especial de seguridad junto a Protección Civil y voluntarios en el recorrido.

Desde el consistorio se destaca la colaboración de las ampas, asociaciones y colectivos participantes, cuya implicación hace posible esta tarde tan especial y mágica.