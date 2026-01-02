Reyes Magos
Trece carrozas participarán en la cabalgata de Villanueva
También participarán cuatro pasacalles y una de las novedades es que habrá un tramo sin ruido para garantizar la total inclusión
La cabalgata de los Reyes Magos volverá a llenar de ilusión las calles de Villanueva de la Serena en la tarde del próximo lunes 5 de enero en uno de los eventos más esperados por pequeños y mayores. Según han dado a conocer desde el consistorio, el desfile contará este año con un total de 13 carrozas y cuatro pasacalles elaborados por colectivos locales y asociaciones de madres y padres de alumnos, manteniendo así la implicación ciudadana que caracteriza a esta cita.
Como principal novedad, el Ayuntamiento ha apostado por una cabalgata más inclusiva, habilitando espacios específicos para garantizar que todas las personas puedan disfrutar del recorrido. En concreto, se establecerá una zona sin ruidos en la calle Duque, hasta el callejón San Miguel, pensada especialmente para personas con sensibilidad auditiva.
Además, se dispondrá de un espacio accesible para personas con movilidad reducida en la puerta lateral de la iglesia de la Asunción, frente al parque de la Constitución. Estas medidas se llevarán a cabo en coordinación con la Policía Local, que también desplegará un dispositivo especial de seguridad junto a Protección Civil y voluntarios en el recorrido.
Desde el consistorio se destaca la colaboración de las ampas, asociaciones y colectivos participantes, cuya implicación hace posible esta tarde tan especial y mágica.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús