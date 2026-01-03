El ataque de Trump sorprende a un jugador del Mideba de Badajoz en Venezuela: "Hemos llorado y sentido muchísimo miedo"

"Hemos llorado y sentido muchísimo miedo. Son palabras del pívot venezolano del equipo de baloncesto en silla de ruedas Mideba de Badajoz Nelson Solorozano, a quien el ataque de EEUU a Venezuela ha sorprendido pasando las navidades con su familia en su país.

El deportista, que se encuentra Caracas junto a su esposa y su hija de 8 años, está en constante contacto con el presidente del club, Manuel Naharro, y con sus compañeros, que desde el momento en el que tuvieron noticia de las explosiones y de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro se están interesando por él y por sus familiares.

"Solo queremos paz y que no haya guerra, porque nuestro país no está preparado para una situación como esta", cuenta Nelson a este diario a través de Whatsapp. El ataque les cogió por sorpresa de madrugada. "Fue muy fuerte escuchar que Estados Unidos había entrado en nuestro país, pensamos en muertes y en mucha destrucción", reconoce.

Con el paso de las horas, aunque la tensión se mantiene, se respira "una tranquilidad intranquila", describe el jugador del Mideba. Su mayor incertidumbre es no saber "que más puede pasar en todos estos días de principios de año", dice.

Ya fue complicado que Nelson Solorzano viajara a su país para pasar las navidades con los suyos tras el último partido de diciembre, que se disputó el día 21. El espacio aéreo venezolano ya se encontraba cerrado por la situación de alerta en el país, por lo que era imposible que pudiera llegar en un vuelo directo. Tras muchas gestiones, se le pudo conseguir un pasaje a Bogotá (Colombia). Desde la capital colombiana voló a Cucuta y cruzó la frontera a Venezuela en coche. Todos los medios de transporte públicos, como autobuses y taxis, se han suspendido, por lo que la única opción es "buscarse la vida" para encontrar un vehículo de alquiler para entrar en territorio venezolano.

"Hice todo lo posible por venir a ver a mi familia estas navidades y fue la mejor decisión de mi vida, porque sino hubiera podido viajar, no quiero imaginar cómo estaría en estos momentos en España y ellos aquí en Venezuela". Nelson Solorzano — Jugador venezolano del Mideba

Pese a que sabía que había cierto riesgo, el pívot no quiso renunciar a viajar hasta su casa en Navidad, porque quería ver a su hija pequeña, que cumplirá 9 años el próximo 23 de enero. "Hice todo lo posible por venir a ver a mi familia estas navidades y fue la mejor decisión de mi vida, porque sino hubiera podido viajar, no quiero imaginar cómo estaría en estos momentos en España y ellos aquí en Venezuela", asegura.

Bombardeos muy cerca

Nelson y su familia han visto los bombardeos muy cerca de su casa, apenas a "10 minutos" andando. Han vivido momentos de terror y lo han hecho "abrazados". Su madre vive en Maracay, en el Estado de Aragua, donde también se han producido ataques. Afortunadamente, todos se encuentran bien.

En muchas ciudades, la policía se está desplegando para evitar saqueos. Nelson cuenta que en Caracas pueden ir a comprar a los supermercados, pero que hay grandes colas y tienen que esperar muchas horas para poder adquirir provisiones. Se vive una calma tensa y la sensación de incertidumbre no cesa.

El jugador venezolano durante un partido con el Mideba. / LA CRÓNICA

El jugador tenía previsto regresar a España el 7 de enero para incorporarse a su puesto en el Mideba. "Le he dicho al presidente del club que en cuando pueda retornar, lo haré lo antes posible". No depende de él. Aunque desearía que su familia lo acompañara a Badajoz, de momento, no podrá ser.

Nelson Solorzano agradece que desde el club y la ciudad estén pendientes de su situación y la del pueblo venezolano, que confía en que pueda recuperar cuanto antes la tranquilidad.