Pequeños chefs, grandes creadores: el aula infantil que fomenta la cocina saludable en Badajoz

En un pequeño obrador del barrio de Ciudad Jardín, en Badajoz, ha ido tomando forma un proyecto que une cocina, educación y valores. Se trata de Almas Dulces, un establecimiento que regenta María Nevado y que ha consolidado un aula infantil donde niños desde los cinco años aprenden a cocinar mientras desarrollan su creatividad, refuerzan su autoestima y mejoran sus habilidades sociales.

El proyecto, titulado “Pequeños chefs, grandes creadores”, va mucho más allá de la repostería tradicional. En este espacio, los talleres se convierten en una herramienta educativa con la que se fomenta el trabajo en equipo, la cooperación y la alimentación saludable, siempre desde un enfoque lúdico y participativo.

Brócoli, calabaza o boniato

María Nevado explica que tanto en su obrador como en las clases utiliza siempre productos naturales y de la tierra, evitando sucedáneos o ingredientes artificiales. “Los niños tienen que conocer los alimentos tal y como son”, señala. Esa filosofía se traslada también a las elaboraciones, muchas de ellas pensadas para introducir ingredientes que no siempre resultan atractivos para los más pequeños.

Entre las propuestas que ya han pasado por el aula se encuentran, por ejemplo, croquetas saludables al horno elaboradas con brócoli, calabaza o boniato, productos que, de primeras, no suelen entusiasmar a los niños, pero que acaban aceptando cuando participan en todo el proceso de elaboración. “Cuando cocinan ellos mismos, cambia completamente su percepción”, apunta la responsable del proyecto.

Cocina internacional

Uno de los aspectos más singulares de estos talleres es su capacidad para acercar a los niños a distintas tradiciones y culturas a través de la cocina. El calendario de actividades se adapta a las fechas señaladas, convirtiendo cada celebración en una oportunidad de aprendizaje. En Semana Santa, por ejemplo, elaboran huesos de santo o torrijas; en San Juan, la coca típica de Barcelona; y en los carnavales, las tradicionales orejas de carnaval. Igualmente, en Halloween suelen hacerse galletas y otras elaboraciones de temática terrorífica.

El proyecto también se abre a la cocina internacional, con talleres en los que los pequeños chefs han preparado tacos mexicanos, sushi japonés, pizzas italianas o tequeños venezolanos, aprendiendo no solo recetas, sino también el origen y el significado cultural de cada plato.

Los talleres tienen una duración aproximada de tres horas y media y se realizan en grupos reducidos de entre seis y ocho niños, lo que permite una atención personalizada. Al finalizar, los participantes se llevan a casa la elaboración realizada y reciben un diploma, como reconocimiento a su trabajo. Además, durante el desarrollo de la actividad, los niños desayunan o meriendan gratuitamente.

Durante estas fechas navideñas, Almas Dulces ha preparado un taller especial en el que los niños elaborarán un bizcocho tipo roscón, una versión más sencilla y adaptada a su edad del tradicional roscón de Reyes.

El precio de los talleres parte de los 25 euros por niño, aunque puede variar según la actividad y en ocasiones hay ofertas especiales. La plaza debe reservarse con antelación en el teléfono 645 04 57 99. El taller más inmediato (el navideño) tendrá lugar el 5 de enero, y ya hay prevista otra cita en febrero con motivo de San Valentín.

María Nevado no descarta llevar este proyecto a centros educativos u otros espacios, convencida de la importancia de los valores que se trabajan en cada sesión. “La cocina es una excusa perfecta para aprender a compartir, a respetar y a creer en uno mismo”, concluye.