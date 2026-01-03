Balance
La sala Tarteso dispara las visitas al Museo Arqueológico de Badajoz
De los gestionados por la Junta de Extremadura, es en el que más ha crecido el número de visitantes en 2025, casi un 23% con respecto al año anterior
El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz ha cerrado 2025 con 44.185 visitantes, un 22,9% más que el año anterior. Este dato lo corona como el que más ha crecido en número de visitas de los que gestiona la Junta de Extremadura y consolida a este espacio "como uno de los principales referentes culturales de la región y como motor de crecimiento dentro de la red de museos", según ha destaca el Gobierno regional.
Este incremento de visitantes se debe fundamentalmente a la apertura de la nueva sala de Protohistoria, inaugurada en el mes de mayo por el rey Felipe VI, que ha permitido "renovar el discurso museográfico, ampliar la oferta expositiva y reforzar el atractivo del museo".
La sala, también denominada Tarteso, acoge en total 400 piezas procedentes de los cinco yacimientos arqueológicos (Cancho Roano, Medellín, El Palomar de Oliva de Mérida, La Mata y el Turuñuelo de Guareña), así como otras halladas en una veintena de municipios, entre ellos Siruela, Segura de León, Villagarcía de la Torre, Higuera de Vargas o La Codosera. Ofrece un recorrido con formato lineal del siglo V II al V antes de Cristo, a través de seis vitrinas que recogen lo relacionado con la economía y los avances técnicos; con los rituales, el arte y la sociedad; con la epigrafía; y con la cultura funeraria.
Desde la apertura del Arqueológico en 1989 apenas se había renovado su contenido, pero la aparición y puesta en valor de los Rostros del Turuñuelo hicieron obligatoria su puesta al día para mostrar este histórico hallazgo arqueológico, lo que también ha supuesto incorporar otros descubrimientos de gran relevancia de este periodo del pasado de la provincia pacense.
El 40% de las piezas de la sala de Protohistoria se exhiben al público por primera vez.
El Meiac
En cuanto al Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac), el otro que gestiona la Junta en Badajoz, también mantiene una tendencia ascendente en el número de visitantes, que en 2025 han alcanzado los 20.230, un 12,7% más que en el ejercicio anterior.
Esta evolución positiva está vinculada, según el Gobierno regional, a la programación desarrollada a lo largo del pasado año, en el que el museo ha celebrado su 30 aniversario, con propuestas "que han reforzado su posicionamiento como espacio de referencia" del arte contemporáneo en el ámbito iberoamericano.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús