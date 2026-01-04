Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaElectrolineras en ExtremaduraEl Arco de la Estrellas en CáceresAnuario 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Siniestro mortal

Muere un motorista al colisionar contra una furgoneta cerca de Pallares (Badajoz)

El accidente se ha registrado en el kilómetro 192 de la Ex-103. Los sanitarios no pudieron hacer nada por la víctima

Una patrulla de la Guardia Civil en una carretera, en una imagen de archivo.

Una patrulla de la Guardia Civil en una carretera, en una imagen de archivo. / EP

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Domingo trágico en las carreteras extremeñas. Este mediodía un accidente de tráfico le ha costado la vida a un motorista de 58 años en la provincia de Badajoz.

Según informa la Guardia Civil de Badajoz, sobre las 12.45 horas se ha registrado un siniestro mortal en la carretera Ex-103, cerca de la pedanía pacense de Pallares, en el término municipal de Fuente del Maestre.

Al parecer y según el Centro de Emergencias de Extremadura 112, una furgoneta y la moto que conducía el fallecido han colisionado en el kilómetro 192 de la vía regional.

Hasta el lugar del percance se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), la Guardia Civil y los bomberos de la Diputación de Badajoz.

Noticias relacionadas y más

Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents