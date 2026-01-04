En la calle Juan Simeón Vidarte de Valdepasillas
Susto en un bloque de pisos en Badajoz por humo en el garaje
Los bomberos lo han revisado sin encontrar rastro de fuego y presumen que podría haber sido provocado por un vehículo al subir la rampa
Susto este domingo por la mañana entre los vecinos de un bloque de pisos de la calle Juan Simeón Vidarte de Badajoz, en Valdepasillas, por la presencia de un intenso humo en el garaje comunitario.
Los bomberos han recibido el aviso de un posible fuego pasadas las 11.00 horas y, junto a la Policía Local, se han trasladado hasta el lugar, donde muchos de los residentes de los tres portales que tienen acceso al garaje habían bajado ya a la calle. No ha sido necesario desalojar porque se ha comprobado que el humo no había llegado a los huecos de las escaleras.
Tras ventilar, los bomberos han revisado con una cámara los trasteros, así como los vehículos que había en el interior y la instalación eléctrica, sin encontrar ni rastro de fuego.
La hipótesis que se baraja es un coche que, al subir por la rampa del garaje, debido a un fallo en el embrague, haya generado el intenso humo, que se ha quedado alojado en el interior y ha creado alarma entre los vecinos.
