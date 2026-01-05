Badajoz se echa a la calle para recibir a los Reyes Magos en una cabalgata multitudinaria

Badajoz ha vuelto a rendirse a la magia de la noche más esperada por los más pequeños. La Cabalgata de Reyes ha recorrido este 5 de enero las principales calles de la ciudad en un ambiente festivo, familiar y cargado de ilusión, con miles de pacenses acompañando a Sus Majestades de Oriente en uno de los eventos más multitudinarios del calendario navideño.

Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado puntuales a su cita con la ciudad a las 16.45 horas, fieles a la tradición local, en tren hasta la estación de Renfe. Allí han sido recibidos por numerosos niños y familias antes de subirse a sus carrozas para iniciar el recorrido oficial, que ha arrancado en torno a las 17.15 horas.

Un recorrido lleno de color

El cortejo ha avanzado por la avenida Carolina Coronado, ha cruzado el puente de Palmas y ha continuado por las avenidas de Santa Marina y de Europa, Dragones Hernán Cortés y Alonso de Celada, hasta llegar al paseo de San Francisco. En este emblemático enclave ha tenido lugar la recepción oficial, con cada uno de los Reyes accediendo al templete de la música por un pasillo diferente, como es costumbre.

La cabalgata ha contado con un total de 14 carrozas -más cuatro pasacalles- entre las que ha destacado el regreso de la Diosa Naturaleza de Fedexcaza, ausente el pasado año. La carroza de Sonic ha sido, sin duda, una de las favoritas del público, seguida de cerca por la de Avatar, Bambi y la de Jurassic World. También han gustado mucho la de los Simpsons, la Edad del Hielo, la Caribe & Santa Band, la carroza del Portal de Belén y por supuesto, las de los tres Reyes Magos.

En esta edición, Melchor, Gaspar y Baltasar han estado acompañados por ayudantes muy conocidos en la ciudad: Pedro Martínez, gerente del cocedero La Mar; el bailaor Jesús Ortega; y, como siempre, el zapatero Jorge Mendoza.

Seguridad e inclusión

El desfile ha estado arropado por una amplia participación infantil. Más de 300 niños han formado parte de la cabalgata, acompañados por una treintena de monitores. Para reforzar la seguridad, otros 120 voluntarios “de cuerda” han caminado junto a los vehículos para evitar incidentes, además de siete responsables de tramo y dos coordinadores generales del recorrido.

También han participado el embajador postal, los pasacalles Confetti Show, El Bosque Encantado, El Grinch y sus traviesos amigos, Wally Patinando por Badajoz, el tren infantil y unidades motorizadas de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, con presencia de sus unidades canina y ciclista.

A lo largo del itinerario se han establecido seis pasos de seguridad para permitir el acceso de vehículos de emergencia. Además, el ayuntamiento ha adaptado el alumbrado navideño de las avenidas de Santa Marina y Europa para evitar interferencias con la altura de las carrozas, como ya informó este diario.

Como en años anteriores, la cabalgata ha vuelto a ser inclusiva. El tramo comprendido entre Puerta de Palmas y el inicio de la avenida Santa Marina se ha desarrollado sin ruido, facilitando que niños con hipersensibilidad auditiva pudieran disfrutar del desfile.

El público, puntual a la cita

Desde primera hora, la estación de Renfe se ha convertido en uno de los focos principales, donde miles de personas han aguardado la llegada de Sus Majestades. “Queríamos vivir la llegada de los Reyes desde el primer momento, cuando bajan del tren. Para los niños es muy emocionante”, asegura Laura, que acude con su familia a este punto inicial de la cabalgata.

En Puerta Palmas, numerosas familias también esperan para ver aparecer las carrozas por el Puente Viejo. “Es un sitio precioso y muy especial para los niños, ver cómo llegan las carrozas poco a poco”, señalan Jesús y Lourdes, acompañados de sus hijos.

No todos, sin embargo, buscan el bullicio. En el tramo de Entrepuentes, algunos optan por un espacio más tranquilo. “Venimos aquí porque es un recorrido sin ruido, pensado para niños con hipersensibilidad”, explica Fernando, otro vecino de Badajoz que cada año se sitúa en la misma ubicación para la comodidad de sus hijos.

Ya en el centro, la zona de Santa Marina, junto a El Corte Inglés, ha sido uno de los puntos con mayor ambiente. “Aquí se vive con mucha intensidad, hay música, animación y muchísima gente”, comenta María José, acompañada de amigas y familiares.

Durante la cabalgata se han repartido un total de 8.000 kilos de caramelos, entre los adquiridos por el ayuntamiento y los donados por empresas colaboradoras. Cerca de las 20.00 horas, Melchor, Gaspar y Baltasar saludaron a todos los niños desde el templete de San Francisco, poniendo el broche final a una jornada en la que Badajoz ha vuelto a vivir intensamente la magia de los Reyes Magos, y donde -según confirma Cruz Roja a este diario- no se han registrado incidentes reseñables.