Roscón de Reyes gratis este lunes en el paseo de San Francisco de Badajoz

Como manda la tradición, el paseo de San Francisco acoge este lunes 5 de enero el tradicional reparto de Roscón de Reyes, a partir de las 10.00 horas, con el que los pacenses hacen más dulce la espera para ver la Cabalgata de Reyes.

La Concejalía de Cultura ha dispuesto 6.000 porciones y este año, como novedad, habrá roscón relleno de nata, además del normal, sin azúcar y sin gluten.

De nuevo, se habilitarán tres puntos de reparto para tratar de que no se formen grandes colas: en las proximidades de la churrería del mercado navideño; en uno de los laterales del paseo; y en el tramo cercano a la sede de Hacienda.

Cuando también había reparto de chocolate y sorteo de regalos la afluencia era masiva y la espera para hacerse con un pedazo se eternizaba. En los últimos años, no se ven esas grandes filas de personas en San Francisco, pero el público se mantiene fiel a esta cita y a lo largo de toda la mañana hay un continuo goteo en las carpas de ciudadanos de todas las edades que se acercan para saborear este dulce navideño.

Mientras se reparte el Roscón de Reyes, se desarrollarán actividades para los más pequeños en la carpa infantil, con animadores y globoflexia.