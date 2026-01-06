Sin daños materiales ni personales
Un coche choca contra un establecimiento en Badajoz tras la cabalgata de Reyes
El accidente se registró a las 20.00 horas en la avenida Carolina Coronado cuando el conductor perdió el control del vehículo
Aparatoso accidente tras la cabalgata de los Reyes Magos en Badajoz, cuando un BMW casi se empotra ayer sobre las 20 horas contra el establecimiento Granja El Cruce, situado en la avenida Carolina Coronado, en la confluencia con Pintor Barjola.
Aunque el vehículo pudo parar a tiempo, los clientes, que se encontraban dentro del local, se llevaron un buen susto.
Ni daños personales ni materiales
Hasta el lugar se desplazaron una patrulla 092 y un furgón de Atestados Judiciales de la Policía Local de Badajoz. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales ni materiales.
Perdió el control
Según ha confirmado el Ayuntamiento de Badajoz, el conductor no puso el freno de mano del coche y este se fue hacia atrás, chocando así con la pared del establecimiento.
