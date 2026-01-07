Los bomberos de Badajoz se plantean ir a la huelga por la falta de personal

«No se puede dar normalidad a lo que no es normal». Es lo que los bomberos denuncian que está ocurriendo en el parque municipal de Badajoz con la falta de personal, un problema para el que, según critican, el ayuntamiento no ha puesto todavía una solución sobre la mesa. Ya han trasladado su preocupación a la opinión pública a través de los medios de comunicación y las redes sociales y han protagonizado una protesta en el pleno de diciembre para exigir que se ponga remedio, sin éxito.

Por eso, no descartan ir a la huelga. «Eso obligará a establecer unos servicios mínimos y habrá más gente trabajando en cada turno de guardia, porque se tienen que cumplir. Es como hacer una huelga a la japonesa», explica Carlos Agama, representante del sindicato Aspolobba.

En este sentido, insiste en que el número mínimo de bomberos por guardia al que obliga el reglamento «prácticamente» no se ha cumplido desde el pasado mes de marzo y ha habido días en que en el parque solo ha habido cuatro efectivos, como ocurrió el pasado 1 de enero, cuando el servicio solo estaba cubierto por un sargento, un cabo y dos bomberos, «que tenían que estar para más de 150.000 habitantes, 1.500 kilómetros cuadrados y atendiendo la centralita», explica Agama.

Esta situación, alertan una vez más, no solo supone un riesgo para el personal, sino para todos los ciudadanos, porque con una planificación de cuadrantes con ese personal «ni siquiera es posible atender un incendio, cuanto más si hay dos emergencias simultáneas».

Los bomberos aseguran que no pueden permanecer en esta situación otros diez meses más, que es el tiempo, como mínimo, que pasará hasta que se resuelva la convocatoria para cubrir 17 nuevas plazas que ha anunciado el ayuntamiento. «Eso, siempre que se convoque este mes de enero, como han dicho, porque por ahora no tiene fecha», dice Agama.

Desde Aspolobba critican que el ayuntamiento, al que entienden que corresponde aportar una solución, no mueva ficha. Los bomberos plantean la posibilidad de que se establezca un complemento transitorio para que puedan realizar guardias extraordinarias y que los turnos queden cubiertos hasta que se incorporen los nuevos compañeros. «Nosotros no queremos hacerlas, pero estamos preocupados porque 2025 ha sido un año malo y 2026 será peor, porque habrá más jubilaciones», advierte.

Está prevista la convocatoria de una asamblea este mes de enero y la huelga será uno de los asuntos que se ponga sobre la mesa. «No podemos seguir en estas condiciones», afirma el representante sindical.