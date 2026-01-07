La falta de personal retrasa la apertura del nuevo hospital de día con comedor terapéutico del Materno Infantil de Badajoz

La obra civil está terminada y solo queda algún mobiliario que instalar, pero el nuevo hospital de día con comedor terapéutico de la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Materno Infantil de Badajoz no tiene todavía fecha de apertura.

La dificultad para encontrar profesionales para las cuatro nuevas plazas asignadas está retrasando la puesta en marcha de este recurso que, por primera vez, se implanta en la región. Hasta ahora, solo se ha cubierto la plaza de terapeuta ocupacional, pero siguen vacantes la de psicólogo, psiquiatra y enfermero especialista. «En estos momentos se está en proceso de encontrar a profesionales que quieran ocupar esos puestos y de eso dependerá cuando pueda empezar a funcionar», lamenta María Jesús Norberto, supervisora de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil.

El hospital de día con comedor terapéutico para pacientes con trastornos de conducta alimentaria (TAC) pretende reforzar esta unidad de salud mental para menores, que es de referencia regional, por lo que atiende a menores de hasta 15 años de toda Extremadura.

El hospital de día es un recurso intermedio entre la atención ambulatoria y la hospitalización en la unidad de agudos y evitará el ingreso en los casos de patologías que no sean graves y también que quienes han estado hospitalizados sigan siendo atendidos y se puedan reincorporar de manera «más progresiva» a sus entornos familiares y escolares.

Grupos de padres

Además, la intención es crear grupos de padres para trabajar directamente con ellos, «porque también necesitan mucha información y tienen carencias», señala la supervisora de Psiquiatría Infanto-Juvenil.

El nuevo recurso se ha habilitado en un espacio de la quinta planta del Materno anexo a la unidad de salud mental para menores y cuenta con poco más de 60 metros cuadrados, que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha adecuado con una inversión cercana a los 50.000 euros. Además del comedor y un office, dispone de un espacio neurosensorial y de dos despachos para atender a pacientes y familiares. Como el resto de la unidad, se ha tratado de «humanizar» al máximo las instalaciones para hacer lo más amable posible la estancia de los niños.

El comedor terapéutico está destinado a pacientes con trastornos de conducta alimentaria - tanto a los que tienen tratamiento ambulatorio como a los de la propia unidad de Psiquiatría que ya han recibido el alta- y a sus familiares. Así, los profesionales pueden realizar un mejor seguimiento de sus conductas para determinar qué intervención es la más adecuada. «Cuando vemos a al paciente y a su familia comer juntos, identificamos ciertas cosas que luego nos sirven para dar orientaciones a los padres, que sin tener esa visualización no podemos», explica María Jesús Norberto.

Aunque la unidad es de referencia regional, el hospital de día atenderá a pacientes del Área de Salud de Badajoz. «No podemos hacer venir a un niño de Hervás todos los días dos horas aquí», argumenta la supervisora, que considera necesario que este recurso se implante en el resto de áreas de salud de Extremadura.

La edad de la mayoría de pacientes oscila entre los 10 y los 15 años, aunque ha habido algún caso excepcional con 7 años. María Jesús Norberto constata que en los últimos años se ha incrementado el número de menores con patologías relacionadas con la salud mental, que principalmente presentan problemas de conducta, trastornos de conductas alimentarias y trastornos depresivos.