Accidente
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el disparo a un coche en Cerro de Reyes
Los hechos han ocurrido después de que el vehículo se viera implicado en el atropello de una menor, de 15 años, que recibió el alta in situ
Carolina León
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación sobre el disparo a un coche tras verse implicado en un atropello en la barriada del Cerro de Reyes.
Todo ocurría poco antes del mediodía de este martes, 6 de enero, en la calle Santa Luisa de Marillac con calle Otumba, cuando una niña de 15 años que circulaba en bicicleta era golpeada por un vehículo. Como consecuencia del accidente, la niña sufrió heridas de escasa consideración, según informó el 112, y recibió el alta in situ al no presentar ninguna patología grave.
Momento de tensión
Mientras esto sucedía, se han acercado familiares de la menor al lugar del accidente, según ha explicado la Policía Local, con la intención de agredir al conductor, que tuvo que abandonar el lugar para evitar que le golpeasen. Fue en ese momento cuando el turismo con el que circulaba recibió un impacto por arma de fuego.
Abierta la investigación
Por su parte, la Policía Nacional indica que se está haciendo cargo de la investigación, sin entrar en detalles sobre lo ocurrido, salvo que se ha producido un accidente de tráfico. Tampoco confirma si ha habido algún detenido.
