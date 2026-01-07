Suceso
Varios evacuados por un incendio en la cocina de una vivienda de Badajoz
El fuego, que se inició en la vitrocerámica, se extendió con rapidez por toda la estancia
Carolina León
Varias personas han tenido que ser evacuadas por un incendio en una vivienda de Valdepasillas, Badajoz, que se ha iniciado en la cocina de la vivienda, según ha informado el Cuerpo de Bomberos a este diario.
En concreto, el fuego se ha originado en una sartén, que ha saltado a la campana extractora y otros muebles, lo que ha provocado que la estancia se llenase de humo negro. Gracias a la actuación de la Policía Local y los bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, el incendio se ha controlado con rapidez y la familia que se encontraba en su interior ha sido desalojada.
Daños materiales
Aunque afortunadamente no ha habido heridos, sí se han producido daños materiales especialmente en la cocina y la terraza. Además, los bomberos han recomendado a la familia ventilar durante unas horas la vivienda antes de volver a alojarse con normalidad.
