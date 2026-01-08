El arzobispado reconvierte la mitad del seminario de Badajoz en alojamiento para laicos

La Archidiócesis de Mérida - Badajoz da un paso y transforma casi la mitad del edificio que alberga al Seminario Metropolitano San Atón de Badajoz. El ala derecha del inmueble, desde hace años en desuso, se ha habilitado como lugar para pernoctar de manera puntual por diversos motivos. Aunque la intención inicial es que sea un espacio para «el encuentro, oración y formación», como indica los dípticos de información editados, también se está usando para personas ajenas a la Iglesia. Ya estaba en estudio, como informó este diario, y ayer se despejaron todas las dudas.

En la mañana de ayer se realizó la inauguración oficial por parte del arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, haciéndolo coincidir con el tradicional encuentro de sacerdotes que se realiza tras las fiestas navideñas. «Hoy abrimos oficialmente el centro de pastoral San Atón», anunciaba el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, durante la presentación del proyecto. Se trata de una iniciativa que responde a una necesidad histórica de la diócesis y que permitirá centralizar actividades que hasta ahora se desarrollaban de forma dispersa en otros espacios de la diócesis o en casas de distintas congregaciones. «La diócesis no tenía un centro de pastoral propio y, por tanto, estábamos siempre buscando centros que nos acogieran», explicó.

Un edificio en constante evolución

El Seminario Metropolitano San Atón es un edificio emblemático de la capital pacense y tiene grandes dimensiones, cuya función ha ido adaptándose con el paso del tiempo a las distintas realidades educativas y pastorales de la diócesis. «El seminario es muy grande», recordó Rodríguez Carballo, precisando que «parte ya lleva años, desde el tiempo de don Antonio Montero, dedicada al colegio diocesano San Atón». Con la reorganización actual, «la mitad más o menos de las habitaciones» se destinarán al centro pastoral, mientras que «la otra mitad sigue siendo seminario menor y mayor».

El arzobispo insistió en que la apertura de este nuevo recurso no supone en ningún caso un debilitamiento de la vida actual de este centro ni de su función formativa: «Se compaginará perfectamente lo que es el seminario, que sigue abierto tanto el menor como el mayor, y luego este centro de pastoral», afirmó. Además, recordó que los seminaristas mayores que cursan estudios fuera de la diócesis, en Salamanca, «saben que aquí tienen su casa y por supuesto su habitación» cuando regresan a Badajoz para periodos de convivencia o formación.

El arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo, tras descubrir la placa del nuevo Centro Pastoral San Atón en el seminario de Badajoz. / J. H.

Durante los últimos dos cursos desde la archidiócesis estuvieron estudiando distintos usos para esta parte del edificio: «Se barajaron muchos usos, pero al final hemos decidido que sea para uso pastoral», explicó Rodríguez Carballo. Entre las opciones que se analizaron, como ya informó este diario, fue convertir el espacio en una residencia universitaria estable, una alternativa que finalmente fue descartada. «La compaginación del uso del seminario como tal y un centro residencial para universitarios a lo mejor tenía su incompatibilidad», reconoció el arzobispo.

Aun así, el nuevo centro nace con una clara vocación de apertura. «Estamos abiertos a recibir otros grupos siempre y cuando sea compatible con la finalidad propia con la que surgió este edificio», subrayó Rodríguez Carballo, quien adelantó que «ya hay algunos grupos apalabrados para el verano y no hay problema ninguno». En esta línea, recordó que este modelo de uso compartido es habitual en otros sitios: «Se hace en la casi mayoría de los seminarios de España», afirmó.

Los usos del centro

El Centro de Pastoral San Atón acogerá principalmente retiros espirituales, ejercicios espirituales, cursos de formación, encuentros de laicos, actividades evangelizadoras y propuestas pastorales de ámbito diocesano. Sin embargo, también se abrirá a congresos, jornadas y encuentros de carácter civil o académico. «Se abre también para personas que no vengan a hacer oración, por ejemplo», señaló el arzobispo, destacando que el edificio puede albergar iniciativas diversas sin perder su identidad.

Una de las 47 habitaciones que se han habilitado como alojamiento en el seminario de Badajoz. / La Crónica

La dimensión económica ha sido otro de los elementos clave en el desarrollo del proyecto. «Queremos sustentar no solo el seminario, sino también el patrimonio que tiene la diócesis, que es muy grande», explicó Rodríguez Carballo. Y destacó que entre esos grandes recursos hay algunas «iglesias que son tan grandes o más que la misma catedral, y esto requiere un mantenimiento importante».

La gestión del nuevo recurso

La gestión diaria del nuevo centro recae en Ildefonso Rodríguez y Agustín Sánchez, coordinadores del proyecto, que harán de manera altruista esta labor. Ambos reconocen que el arranque está siendo intenso y lleno de retos. La ocupación irá estudiándose conforme tengan más peticiones y «se dará prioridad, en principio, a todo lo que son los actos formativos, retiros, evangelización e incluso cursos de laicos». «Partimos prácticamente de cero», explican, aunque afrontan esta nueva etapa «con mucho ánimo y poniéndole muchas ganas». Ambos llegaron al proyecto como voluntarios y sin experiencia previa en gestión turística u hostelera. «Estamos aprendiendo de cero», admiten, convencidos de que el camino se irá construyendo poco a poco.

Ildefonso Rodríguez y Agustín Sánchez son los coordinadores del nuevo Centro Pastoral San Atón en el seminario de Badajoz. / J. H.

Las solicitudes ya han comenzado a llegar incluso antes de la apertura oficial destacando que los ejercicios espirituales y retiros que «copan una gran mayoría de los fines de semana a lo largo del año». Al mismo tiempo, el centro ya cuenta con reservas externas relevantes. «Este año hemos tenido que decir que no a algunas solicitudes porque las habitaciones podrían a estar ocupadas durante tres o cuatro meses por agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad que acuden a la ciudad a cursos de formación», explican los coordinadores.

El centro

En total, el centro dispone de 47 habitaciones, que ya cuentan con una planificación avanzada de uso. Los coordinadores aseguran que hay mucho trabajo detrás y señalan que también tienen contactos con el ámbito universitario: «Hay una solicitud con la universidad para algún congreso», indican y recalcan que quienes acudan a congresos o encuentros académicos podrán utilizar aulas, salas y espacios formativos sin dificultad. «Vienen a un congreso y van a utilizar incluso las aulas», dicen.

El edificio ofrece un amplio abanico de servicios: habitaciones adaptadas, aulas para formación, salas de reuniones, espacios específicos para retiros y un servicio de catering completo. «La riqueza que se dispone aquí es envidiable», afirman los responsables. El servicio de restauración corre a cargo de la empresa Serunión y ofrece «desde desayunos hasta cafés a media mañana y meriendas».

El nuevo centro tendrá opción de acceder al comedor del seminario San Atón de Badajoz. / La Crónica

En cuanto a la política de precios, todavía se encuentra en fase de definición. «Todavía no tenemos muy claro cuál tiene que ser el precio», explican, aunque sí adelantan que será inferior al del mercado. «Más barato seguro», dicen, dejando claro que el objetivo no es lucrativo. «No es lo que se busca con esto, sino mantener las instalaciones y que se puedan cuidar», concluyen.

Con la apertura del nuevo Centro de Pastoral San Atón, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz da un paso significativo hacia un modelo de gestión más abierto, sostenible y conectado con la realidad social, poniendo en valor su patrimonio histórico y convirtiéndolo en un espacio vivo al servicio tanto de la Iglesia como de la sociedad.