Éste es el cartel del Carnaval de Badajoz 2026, ¿qué te parece?

El jurado ha considerado que representa tanto a Badajoz como a su Carnaval. La joven pacense Teresa Solo de Zaldívar firma el cartel del Carnaval de Badajoz 2026, que acaba de ser presentado en público por la propia autora, el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca y José Luis López, de Ibercaja, entidad que patrocina desde hace diez años esta fiesta, declarada de Interés Turístico Internacional.

El cartel, que lleva por título 'Encuentra tu disfraz' es precisamente eso: una multitud de personajes diminutos, dibujados al detalle, en un entramado que representa a Badajoz con tres de sus monumentos y espacios más representativos, tanto de la ciudad como del Carnaval: el ayuntamiento, Puerta de Palmas y el quiosco del paseo de San Francisco. Tres lugares donde la fiesta se celebra de manera multitudinaria, en la calle, como es el Carnaval de Badajoz.

El diseño recuerda los dibujos de '¿Dónde está Wally?', un personaje que, por ciento, también aparece en el cartel. Hay que buscarlo. Entre decenas de pequeños personajes está además el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, con su pelo naranja y traje de chaqueta sin corbata, una murga sobre Puerta de Palmas, la Sardina del entierro y multitud de disfraces. De ahí el título.

Durante la presentación, la autora ha destacado que, fundamentalmente, es un cartel divertido, así como ha puesto el acento en su "diversidad". Ella misma es una amante del Carnaval, que vive desde dentro. Teresa ha explicado que está hecho de manera digital. Alumna de tercer curso del grado de Bellas Artes, esta artista ha reconocido que aunque le gusta el arte tradicional, ha descubierto las posibilidades del digital, que ahora prefiere.

El premio del concurso del cartel que convoca el Ayuntamiento de Badajoz está dotado con 1.500 euros. Se han presentado 38 propuestas, 10 más que en la edición anterior y 16 más que hace dos años. Casablanca ha destacado su calidad.