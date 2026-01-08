Última hora
Denuncian la desaparición de un menor en Badajoz: "Nunca ha hecho algo así"
Tiene 17 años y se le vio por última vez en la mañana de este jueves
Los padres de un menor de edad denuncian su desaparición en Badajoz. El joven es Manuel García Sánchez y tiene 17 años de edad.
Sus familiares más directos han denunciado su desaparición ante la Policía Nacional. La última vez que lo vieron fue en la mañana de este jueves cuando abandonó su casa, situada en el barrio pacense de San Roque. Lo hizo sin móvil y sin llaves. Aparentemente, iba a acudir al instituto Rodríguez Moñino, en la barriada de La Paz en Badajoz. Pese a ello, la información que maneja su familia es que no ha estado presente en ninguna hora lectiva del día.
"No tenía motivos" para marcharse
Su madre, Jennifer Sánchez, asegura que "nunca antes ha hecho algo así" y que "no tenía motivos" para escaparse. Tampoco han percibido últimente que actuaba de manera distinta "ni estaba diferente".
Su familia pide colaboración para localizarlo y ha compartido a través de redes sociales sus fotografías para tratar de hacerlo en las próximas horas.
El joven viste un abrigo de color blanco, como el que se ve en las fotografías que la propia familia ha facilitado, y unas zapatillas de la marca Nike del mismo color. Manuel García Sánchez mide 1,75 metros de estatura y pesa unos 75 kilos, según afirma su madre.
Por su parte, la Policía Nacional confirma la noticia y asegura que están trabajando en este caso para tratar de localizar al joven.
