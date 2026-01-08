Estafa en Badajoz con mascotas: detenido por vender animales de compañía que no llegaban a sus compradores

Ofrecía animales de compañía a través de redes sociales, los vendía, pero las mascotas nunca llegaban a sus futuros dueños después de haber abonado el precio que les habían pedido por ellas.

Así funcionaba el presunto estafador que acaba de ser detenido por la Policía Nacional. Ha sido posible desentrañar su modus operandi gracias a una denuncia que una víctima puso en Badajoz. El presunto autor ha sido detenido en Medina del Campo (Valladolid).

La Policía Nacional ha contado cómo han podido encontrarlo. Según acaba de informar, agentes adscritos a la Comisaría Provincial de Badajoz han logrado identificar a de una persona por su presunta autoría de un delito de estafa continuada y blanqueo de capitales.

Fue el pasado 3 de noviembre cuando se tuvo conocimiento de la estafa, cuando una de las víctimas interpuso una denuncia en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de la Comisaría Provincial de Badajoz, en la que narraba cómo tras haberse puesto en contacto, a través de redes sociales, con un joven que vendía animales de compañía, le transfirió 60 euros en concepto de reserva. Pasados los días sin saber nada del supuesto vendedor, exigió la devolución de la fianza. El receptor hizo caso omiso.

50 operaciones similares

Agentes de la brigada provincial de policía judicial de Badajoz se hicieron cargo de las investigaciones y llevaron a cabo diferentes gestiones para intentar el esclarecimiento del hecho e identificar al presunto responsable, así como localizar a otras posibles víctimas.

Tirando del hilo pudieron comprobar cómo entre el 1 de noviembre y el 9 de diciembre del pasado año, a esta persona le constaban como aceptadas 50 operaciones similares a la denunciada, por las que habría obtenido un beneficio de 5.133 euros. En todas ellas figuraba como concepto 'compra de mascotas o accesorios, animales y objetos', que nunca llegaron a su destino.

Del presunto responsable se comprobó la titularidad de al menos 16 cuentas bancarias y que se encontraba encartado en 14 delitos perpetrados por todo el territorio nacional, delitos análogos al denunciado.

Finalmente, con toda la información recabada en Badajoz, el pasado 17 de diciembre, agentes de Policía Nacional de Medina del Campo (Valladolid), una vez que había sido localizado el presunto autor, procedieron a la detención de un hombre de 35 años, con antecedentes anteriores, acusado como presunto responsable de un delito de estafa continuada y blanqueo de capitales.