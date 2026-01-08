Monesterio cierra 2025 con 268 parados, el mejor dato de la última década para un mes de diciembre

Los datos publicados por el Observatorio de Empleo del SEXPE, vuelven a reflejar el continuo descenso del desempleo que se viene dando en Monesterio durante los últimos años. La localidad cerró año con un total de 268 personas en situación de desempleo, (189 mujeres y 79 hombres). Con respecto al mes de noviembre, el paro baja en 25 personas. El desempleo masculino aumentó en 2 y el femenino bajó en 27.

Estas cifras suponen el mejor mes de diciembre de la última década. En diciembre de 2015, Monesterio tenía un total de 517 personas en paro, (máximo de esta serie histórica), con lo que, en este periodo de tiempo, la reducción ha sido de 249 personas. Las cifras de diciembre no bajaron de la barrera de los 400 parados hasta diciembre de 2021, (368 parados), mientras que el segundo mejor dato lo dejó diciembre de 2024, con 276 personas en situación de desempleo.

El sector servicios continúa siendo el de mayor número de demandas, con un total de 206 personas en paro, (158 mujeres y 48 hombres). A continuación, se sitúa el sector de la construcción que, cerró año con un total de 21 personas desempleadas, (5 mujeres y 16 hombres). Industria, cerró año con 20 parados, (13 mujeres y 7 hombres). El sector sin actividad, posee 14 personas en desempleo, (10 mujeres y 4 hombres) y, finalmente, agricultura, prácticamente cerró con pleno empleo, al tener menos de 5 desempleados por género.

Grupos de ocupación

En cuanto a grupos de ocupación, el mayor número de personas sin empleo, siguen siendo aquellas dedicadas a las denominadas ocupaciones elementales, con 118 personas en paro, de las que 88 son mujeres y 30 hombres. Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, posee 55 personas en paro, (50 mujeres y 5 hombres). Técnicos y profesionales de apoyo, 24 parados, (12 mujeres y 12 hombres). En el apartado de empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina, hay 20 personas en paro, de las que 18 son mujeres. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción, posee 20 parados, (6 mujeres y 14 hombres). El único grupo con pleno empleo es el de los trabajadores del sector agrícola, ganadero y forestal.

La mayoría de la ciudadanía de Monesterio que se encuentra en situación de desempleo son mujeres, de entre 55 y 60 años, (52); con nivel formativo en Educación Secundaria, (75); dedicadas a ocupaciones elementales, (88), con poca especialización, como es el caso de quienes se dedican al sector servicios, (158 mujeres en paro).

Valoración

En su valoración, la alcaldesa, Loli Vargas, destaca la importancia de “seguir trabajando” para aliviar la situación de desempleo de la población femenina. “Apostamos por la formación, como herramienta fundamental y seguiremos acompañando a quienes más lo necesitan; pues, cuando mejora el empleo, también mejora la vida de nuestro pueblo”, afirma.

La alcaldesa afirma que, estos datos, tienen mucho que ver con “las políticas de empleo estatales”, basadas, en la “estabilidad laboral, la protección del empleo y el apoyo a empresas y trabajadores”.