El PP Almendralejo critica una Navidad sin “planificación” y una cabalgata de sólo nueve carrozas

Los populares emiten un duro comunicado sobre las actividades navideñas llevadas a cabo por el equipo de gobierno este año

Una de las carrozas de la cabalgata de Reyes de este año

Una de las carrozas de la cabalgata de Reyes de este año / Rodrigo Morán

Rodrigo Morán

Almendralejo

El Partido Popular de Almendralejo ha hecho público un duro comunicado en el que critica la organización de la pasada programación navideña por parte del equipo de gobierno socialista, al considerar que no ha estado “a la altura de lo que merece la ciudad” y que se ha quedado, a su juicio, en “una simple fachada sin contenido real”. Desde el grupo municipal popular lamentan que, pese a una iluminación navideña llamativa que hacía presagiar una programación ambiciosa, la realidad haya sido muy distinta, marcada por “mucho gasto, poca planificación y promesas incumplidas”.

El PP criticó la cancelación de numerosas actividades incluidas en la programación inicial y el aplazamiento de la carrera de San Silvestre, lo que generó incertidumbre entre los vecinos. El PP vincula esta falta de organización a la situación de la Policía Local, inmersa, según indican, en una negociación tensa que habría afectado directamente al desarrollo de los eventos. En este sentido, consideran que el equipo de gobierno no fue transparente ni previsor, ya que el problema era conocido con anterioridad, pero el aplazamiento de la San Silvestre se comunicó apenas 24 horas antes. Además, denuncian graves problemas de aparcamiento durante más de dos días en la avenida de la Paz, lo que provocó un notable malestar ciudadano.

Como colofón, los populares ponen el foco en la Cabalgata de Reyes, que consideran la de menor participación de los últimos años. Según detallan, en 2023 participaron 18 carrozas, en 2024 fueron 14 y en 2025 únicamente 9.

Aunque agradecen el esfuerzo de quienes participaron para mantener la ilusión, el PP califica esta caída como “evidente y preocupante” y la considera un síntoma más del deterioro de la programación navideña en Almendralejo.

Condenado a 4 años y 7 meses de prisión por el atraco al Carrefour Express de Olivenza

El PP Almendralejo critica una Navidad sin “planificación” y una cabalgata de sólo nueve carrozas

El paro femenino cayó con fuerza en la última década en Almendralejo

Éste es el cartel del Carnaval de Badajoz 2026, ¿qué te parece?

El arzobispado reconvierte la mitad del seminario de Badajoz en alojamiento para laicos

Estafa en Badajoz con mascotas: detenido por vender animales de compañía que no llegaban a sus compradores

Monesterio cierra 2025 con 268 parados, el mejor dato de la última década para un mes de diciembre

La murga A Contragolpe volverá a pisar las tablas del López con "ilusión renovada" y tres componentes nuevos

