En el paseo de San Francisco
Badajoz celebra sus Migas Extremeñas Solidarias el 17 de enero
Toda la recaudación va destinada al Banco de Alimentos
Badajoz volverá a llenar de solidaridad el céntrico paseo de San Francisco el próximo 17 de enero. Lo hará con la celebración de las ya tradicionales Migas Extremeñas Solidarias, cuya recaudación íntegra se destina al Banco de Alimentos. Será la décimo tercera edición. El año pasado consiguieron reunir 8.700 euros. Esta vez se ha anticipado esta actividad, que suele organizarse en febrero.
Además de las migas, este plato suele servirse con café u otra bebida, y jamón. Y al terminar el reparto se sortean regalos entre los comensales.
El horario será el habitual: las migas empezarán a repartirse a las 9.00 de la mañana, hasta las 14.00 horas. También habrá para celiacos, que se cocinarán en un caldero aparte.
Se trata de una iniciativa de la Asociación Cultural Migas Extremeñas Solidarias. Desde la organización se ha estado haciendo a través de las redes sociales un llamamiento a la colaboración porque tenían problemas para conseguir el pan para migas, que es la materia prima de este plato que se sirve en esta cita solidaria. Por este motivo, estában buscando a alguna panadería que pudiese colaborar, pues cada año cuesta más conseguirlo. Pero en los últimos días han conseguido resolverlo, como siempre. Los últimos 50 kilos se han conseguido hoy mismo.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús