Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vestigios en CáceresAutónomos en ExtremaduraSentencia a una mirEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Agenda

La Banda Sabinera ofrece un concierto en La Santa de Badajoz

El evento tendrá lugar este sábado a las 19.00 horas

La Banda Sabinera ofrece un concierto en Badajoz.

La Banda Sabinera ofrece un concierto en Badajoz. / La Banda Sabinera

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

La Banda Sabinera, la auténtica banda de Joaquín Sabina, llega a Badajoz con su gira 'Benditos Malditos', con la que el grupo comienza su programación musical en la región.

El concierto se celebrará mañana sábado, 10 de enero, a las 19.00 horas en La Santa, una de las salas más emblemáticas de la ciudad.

Las entradas

Las entradas anticipadas están disponibles desde 20 euros con consumición incluida y 25 euros en taquilla.

Con un repertorio lleno de clásicos inmortales, la banda promete una noche de emociones, música en directo y un ambiente inolvidable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

La Banda Sabinera ofrece un concierto en La Santa de Badajoz

La Banda Sabinera ofrece un concierto en La Santa de Badajoz

El fenómeno de 'Las Guerreras K-pop' llega a Badajoz este fin de semana

El fenómeno de 'Las Guerreras K-pop' llega a Badajoz este fin de semana

Murguer Queen: “La nefasta retransmisión que tenemos del Concurso de Murgas no nos hace justicia”

Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado

Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado

Carmen Cintas, fundadora de La Castafiore, destaca el valor del Carnaval como altavoz de la sociedad

La Feria del Coleccionismo de Villanueva cierra las inscripciones al quedarse sin disponibilidad

La Feria del Coleccionismo de Villanueva cierra las inscripciones al quedarse sin disponibilidad

Navalvillar de Pela ya se prepara para su día grande con ‘La Encamisá’

Navalvillar de Pela ya se prepara para su día grande con ‘La Encamisá’

Detenida una mujer por agredir a una médica tras una asistencia vinculada al centro médico de Villanueva

Detenida una mujer por agredir a una médica tras una asistencia vinculada al centro médico de Villanueva
Tracking Pixel Contents