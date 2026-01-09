La Banda Sabinera ofrece un concierto en La Santa de Badajoz

La Banda Sabinera, la auténtica banda de Joaquín Sabina, llega a Badajoz con su gira 'Benditos Malditos', con la que el grupo comienza su programación musical en la región.

El concierto se celebrará mañana sábado, 10 de enero, a las 19.00 horas en La Santa, una de las salas más emblemáticas de la ciudad.

Las entradas

Las entradas anticipadas están disponibles desde 20 euros con consumición incluida y 25 euros en taquilla.

Con un repertorio lleno de clásicos inmortales, la banda promete una noche de emociones, música en directo y un ambiente inolvidable.