La Castafiore suma cinco nuevas voces y se estrena como murga mixta en su cuarta participación en el López de Ayala de Badajoz

La murga La Castafiore vuelve este año al escenario del Teatro López de Ayala de Badajoz para participar, por cuarta vez, en el Concurso Oficial de Murgas del Carnaval. Lo hace con cambios internos, una propuesta cuidada al detalle y la convicción de que el Carnaval es, además de diversión, también un altavoz social.

La agrupación nació en 2018, aunque no fue hasta 2019 cuando dio el salto al certamen del teatro con un tipo de esclavas que les valió una décima posición y el reconocimiento como murga revelación del año. Un estreno prometedor al que siguieron nuevas apariciones en 2020, caracterizadas como profetas, y en 2023, cuando salieron de mexicanos y lograron un noveno puesto.

Cambios y una murga ya mixta

Este 2026, el grupo afronta el concurso con bajas y altas: dos componentes no subirán al escenario tras haber sido recientemente madres y hay otras bajas, mientras que se incorporan cinco nuevos integrantes, entre ellos un chico (Félix) que pondrá voz a la murga. Un cambio significativo que convierte a La Castafiore en una murga mixta.

Aun así, el espíritu del grupo se mantiene intacto. “Seguimos siendo una murga muy crítica”, reconoce Carmen Cintas, fundadora de la agrupación. “Nos gusta la crítica social y transmitir mensajes. Tenemos mucha musicalidad, aunque sabemos que no somos una murga de humor fácil. El humor femenino es complicado”, apunta.

Las joyas de la Castafiore

El sobrenombre elegido este año es 'Las joyas de la Castafiore', un título que no es casual. “Este año pensamos mucho en las joyas”, explica Cintas, sin querer desvelar demasiado de un tipo que promete fuerza visual y simbolismo.

El disfraz será, además, una de las grandes apuestas de la agrupación. “Es complicado de hacer y este año lo hemos hecho todo nosotras, sin modista”, señala. Un trabajo artesanal que, aseguran, “va a quedar muy chulo” y que confían en que merezca la pena cuando se levante el telón del López de Ayala.

El teatro como altavoz

Para La Castafiore, actuar en el teatro va más allá de la competición. “Lo mejor es la convivencia. Al final te conviertes en una familia”, afirma la fundadora, pero también subraya el valor del escenario como espacio para lanzar mensajes. “Hacer reír está muy bien, pero el Carnaval también es crítica. Poder ser altavoz de la sociedad es quizá lo más bonito”.

En cuanto a referentes, Cintas reconoce que hay murgas que le gustan especialmente, como Al Maridi o Marwan, una línea que le gustaría seguir en el futuro.

Trayectoria y experiencia carnavalera

La experiencia carnavalera de la fundadora respalda el proyecto. Carmen Cintas ha pasado por murgas como Las Polichinelas o Las Nenucas, y durante diez años desfiló en la comparsa Lancelot. El pasado Carnaval, además de participar en la calle con La Castafiore, también estuvo presente en el teatro con la murga DakiPacasa. En el apartado musical, Carmen, guitarrista de la murga, comparte con Cristina la composición de las letras, uno de los pilares que definen el estilo del grupo.

Con esa mezcla de experiencia, renovación y compromiso social, La Castafiore vuelve al López de Ayala dispuesta a demostrar que su joya más valiosa sigue siendo la voz crítica del Carnaval.