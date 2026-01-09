Comienza la segunda fase de las obras para la remodelación de la piscina municipal de Monesterio

El ayuntamiento de Monesterio ha iniciado la segunda fase de las obras de remodelación de la piscina municipal. Tras una primera fase, en la que se actuó en la sustitución del césped, la plantación de árboles y otras actuaciones relacionadas con la jardinería, zonas de sombra y el riego, ahora, se pone en marcha una segunda actuación, de mayor calado, en la que se actuará en la impermeabilización y reducción del volumen de agua del vaso principal y la instalación de una nueva depuradora y la caseta en la que se ubicará la sala de máquinas del sistema de depuración.

Antonio Luis Villalba, concejal responsable del Área de Urbanismo, explica que, tras la licitación de estas obras, “con financiación de fondos propios y otros procedentes de la Diputación Provincial de Badajoz”, el contrato fue adjudicado a la empresa JOCON Infraestructuras SL, por un importe total de 465.000 €, más el IVA correspondiente.

Accesible

Además de “modernizar” todo el sistema de canalización y depuración, el ayuntamiento pretende “optimizar” el agua que se utiliza en esta infraestructura municipal. Para ello, se realizará una intervención específica para la reducción de profundidad. Como ejemplo, explica Villalba, “la zona más profunda, que, actualmente tiene una altura de unos, 2.30 metros, se reducirá hasta 1.5 metros”. La zona menos profunda quedará a la altura actual y en ella, se construirá una rampa de acceso “para facilitar el baño a los usuarios con movilidad reducida”. El ahorro de agua previsto será de aproximadamente un 20%. Según se recoge en el proyecto, el volumen total del vaso principal pasará de los 1.470 m3, actuales; a 1.175 m3.

Con la intención de que “todo esté listo” de cara a la próxima temporada de baños, y “siempre que lo permita la meteorología”, las obras podrían estar finalizadas en aproximadamente, “tres meses”, afirma el concejal de urbanismo.

Las obras de remodelación de la piscina municipal de Monesterio son, uno de los proyectos más costoso de los previstos por el equipo de gobierno durante esta legislatura. La primera intervención se realizó en el año 2024. Entonces, se actuó en la captación de aguas subterráneas, con el objetivo de poder ofrecer el servicio de baños, aún en tiempos de sequía. Posteriormente, se actuó en la tala de los grandes chopos que circundaban el recinto, cuyas raíces, explicaba en su día Antonio José Villalba, “habían penetrado en el vaso de compensación” y afectado a otras infraestructuras. Finalmente, el pasado 2025 se actuó en la sustitución del césped, la instalación de nuevas canalizaciones de riego y zonas ajardinadas, con la plantación de nuevos árboles, la creación de nuevos espacios sombreados y la instalación de sombrillas.