Detenida una mujer por agredir a una médica tras una asistencia vinculada al centro médico de Villanueva

Agentes de la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva han detenido a una mujer de 53 años como presunta autora de un delito de atentado contra personal sanitario, tras agredir a una médica durante una asistencia domiciliaria relacionada con el centro de asistencia médica de Villanueva de la Serena.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos se produjeron la noche del pasado 4 de enero, cuando la detenida solicitó atención sanitaria telefónica para un familiar desde dicho centro. Al no quedar conforme con la valoración realizada, volvió a requerir asistencia presencial, por lo que un facultativo médico y el equipo de urgencias se desplazaron al domicilio.

Durante la intervención, la sanitaria fue objeto de insultos y amenazas y, una vez finalizada la asistencia, fue golpeada por la espalda. Tras presentar denuncia, la brigada de Policía Judicial procedió a la detención de la presunta agresora el 8 de enero.

El delito de atentado contra personal sanitario puede conllevar penas de prisión de entre seis meses y tres años.