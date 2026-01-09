Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vestigios en CáceresAutónomos en ExtremaduraSentencia a una mirEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Detenida una mujer por agredir a una médica tras una asistencia vinculada al centro médico de Villanueva

La sanitaria fue objeto de insultos y amenazas y, una vez finalizada la asistencia, fue golpeada por la espalda

Vehículo de la Policía Nacional Don Benito-Villanueva

Vehículo de la Policía Nacional Don Benito-Villanueva / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

Agentes de la Policía Nacional de Don Benito-Villanueva han detenido a una mujer de 53 años como presunta autora de un delito de atentado contra personal sanitario, tras agredir a una médica durante una asistencia domiciliaria relacionada con el centro de asistencia médica de Villanueva de la Serena.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los hechos se produjeron la noche del pasado 4 de enero, cuando la detenida solicitó atención sanitaria telefónica para un familiar desde dicho centro. Al no quedar conforme con la valoración realizada, volvió a requerir asistencia presencial, por lo que un facultativo médico y el equipo de urgencias se desplazaron al domicilio.

Durante la intervención, la sanitaria fue objeto de insultos y amenazas y, una vez finalizada la asistencia, fue golpeada por la espalda. Tras presentar denuncia, la brigada de Policía Judicial procedió a la detención de la presunta agresora el 8 de enero.

El delito de atentado contra personal sanitario puede conllevar penas de prisión de entre seis meses y tres años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Detenida una mujer por agredir a una médica tras una asistencia vinculada al centro médico de Villanueva

Detenida una mujer por agredir a una médica tras una asistencia vinculada al centro médico de Villanueva

Mercedes Bayón gana el sorteo ‘Estas navidades consume en el comercio local de Monesterio’

Mercedes Bayón gana el sorteo ‘Estas navidades consume en el comercio local de Monesterio’

El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero

Monesterio gana 15 habitantes en el último año y se sitúa en los 4.245

Monesterio gana 15 habitantes en el último año y se sitúa en los 4.245

Comienza la segunda fase de las obras para la remodelación de la piscina municipal de Monesterio

Comienza la segunda fase de las obras para la remodelación de la piscina municipal de Monesterio

"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook

"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook

Máscaras, fertilidad y mundo rural: la exposición de Víctor Manuel Pizarro sobre rituales ancestrales en Badajoz

Máscaras, fertilidad y mundo rural: la exposición de Víctor Manuel Pizarro sobre rituales ancestrales en Badajoz
Tracking Pixel Contents