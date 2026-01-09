Concierto
El fenómeno de 'Las Guerreras K-pop' llega a Badajoz este fin de semana
Tendrá lugar este domingo en dos sesiones, a las 12.30 y las 17.00 horas
Llega el fenómeno del momento a Badajoz. El Palacio de Congresos 'Manuel Rojas' acogerá este domingo el concierto de 'Las Guerreras K-pop', de La Barbarie Teatro Musical.
El espectáculo dispone de dos sesiones, a las 12.30 y a las 17.00 horas. Las entradas se pueden adquirir en la página web del Palacio de Congresos, por el precio de 20 euros.
La banda
Las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey forman parte de la banda de K-Pop HUNTR/X, pero tienen una identidad secreta: son cazadoras de demonios. Las famosas cantantes siempre intentan proteger a la humanidad, y en especial a sus fans, de una oscura amenaza sobrenatural y sus demonios usurpadores de almas. La última amenaza es una joven boyband rival llamada Saja Boys, formada por cinco demonios disfrazados con un motivo oculto.
Badajoz será la primera parada de este espectáculo inolvidable por Extremadura, donde la compañía teatral interpretará las canciones más famosas del exitoso largometraje de Netflix.
