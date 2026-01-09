Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vestigios en CáceresAutónomos en ExtremaduraSentencia a una mirEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Certamen

La Feria del Coleccionismo de Villanueva cierra las inscripciones al quedarse sin disponibilidad

Serán cerca de 200 los comercios especializados y coleccionistas que participen en esta edición, un 20% de ellos nuevos.

Feria del Coleccionismo en una de sus ediciones anteriores.

Feria del Coleccionismo en una de sus ediciones anteriores. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

La XV Feria Internacional de Coleccionismo de Villanueva de la Serena ha completado todos sus espacios expositivos cuando aún faltan dos meses para su celebración, prevista para los días 7 y 8 de marzo de 2026. La organización ha cerrado las inscripciones tras ocupar el cien por cien de los más de 3.000 metros cuadrados destinados a compra-venta e intercambio en el pabellón Juan Hidalgo. Serán cerca de 200 los comercios especializados y coleccionistas que participen en esta edición, un 20% de ellos nuevos.

La feria reunirá miles de objetos coleccionables de muy diversas temáticas, desde monedas, sellos y billetes hasta juguetes, cómics, discos, antigüedades o figuras de colección.

La entrada será gratuita y se mantendrá el horario habitual, con apertura de diez de la mañana a nueve de la noche el sábado y hasta las dos y media el domingo. Desde la organización han subrayado además el impacto económico y turístico que genera la feria, con visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero, muchos de los cuales descubren por primera vez la ciudad de Villanueva de la Serena gracias a este evento.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

La Feria del Coleccionismo de Villanueva cierra las inscripciones al quedarse sin disponibilidad

La Feria del Coleccionismo de Villanueva cierra las inscripciones al quedarse sin disponibilidad

Navalvillar de Pela ya se prepara para su día grande con ‘La Encamisá’

Navalvillar de Pela ya se prepara para su día grande con ‘La Encamisá’

Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado

Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado

La Castafiore suma cinco nuevas voces y se estrena como murga mixta en su cuarta participación en el López de Ayala

Detenida una mujer por agredir a una médica tras una asistencia vinculada al centro médico de Villanueva

Detenida una mujer por agredir a una médica tras una asistencia vinculada al centro médico de Villanueva

Mercedes Bayón gana el sorteo ‘Estas navidades consume en el comercio local de Monesterio’

Mercedes Bayón gana el sorteo ‘Estas navidades consume en el comercio local de Monesterio’

El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero
Tracking Pixel Contents