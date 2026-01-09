Certamen
La Feria del Coleccionismo de Villanueva cierra las inscripciones al quedarse sin disponibilidad
Serán cerca de 200 los comercios especializados y coleccionistas que participen en esta edición, un 20% de ellos nuevos.
La XV Feria Internacional de Coleccionismo de Villanueva de la Serena ha completado todos sus espacios expositivos cuando aún faltan dos meses para su celebración, prevista para los días 7 y 8 de marzo de 2026. La organización ha cerrado las inscripciones tras ocupar el cien por cien de los más de 3.000 metros cuadrados destinados a compra-venta e intercambio en el pabellón Juan Hidalgo. Serán cerca de 200 los comercios especializados y coleccionistas que participen en esta edición, un 20% de ellos nuevos.
La feria reunirá miles de objetos coleccionables de muy diversas temáticas, desde monedas, sellos y billetes hasta juguetes, cómics, discos, antigüedades o figuras de colección.
La entrada será gratuita y se mantendrá el horario habitual, con apertura de diez de la mañana a nueve de la noche el sábado y hasta las dos y media el domingo. Desde la organización han subrayado además el impacto económico y turístico que genera la feria, con visitantes llegados de distintos puntos de España y del extranjero, muchos de los cuales descubren por primera vez la ciudad de Villanueva de la Serena gracias a este evento.
- David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
- Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
- Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
- Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús