Mercedes Bayón gana el sorteo ‘Estas navidades consume en el comercio local de Monesterio’

Mercedes Bayón Ruiz, ha resultado ganadora del concurso, ‘Estas navidades consume en el comercio local de Monesterio’, organizado por el ayuntamiento de la localidad, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos comerciales del municipio.

El sorteo se realizó el pasado jueves, 8 de enero, en las dependencias municipales, lugar en el que, durante toda la campaña ha estado instalada una urna, en la que se han ido depositando las cartillas selladas por los establecimientos. Para poder participar había que sellar compras, por un importe superior a los 10 €, en un mínimo de 5 establecimientos comerciales. En concreto, Mercedes, selló su cartilla en las tiendas locales, Punto y Modas Cruz; Librería Monesterio; Modas y Complementos Victoria; Droguería Perfumería Julia y Calzados Vasco. El premio consiste en un vale de 250 €, que la agraciada podrá consumir en cualquier establecimiento comercial de la localidad.

Según ha explicado el concejal responsable del área de comercio, Guillermo Robledo, la campaña ha sido “muy bien acogida”, tanto por la ciudadanía, como por los comerciantes locales. Han participado, “algo más de 80 comercios”, hasta los que se han hecho llegar, tanto las cartillas, como las bolsas de tela, reciclables, con el logo de la campaña, que han sido distribuidas entre los clientes que han efectuado sus compras durante el periodo navideño.

La campaña, que se ha desarrollado entre los días 7 de diciembre, al 7 de enero, ha vuelto a incidir en las posibilidades que ofrece el comercio local para la realización de “cualquier tipo de compra, durante la Navidad y a lo largo de todo el año”, manifiesta, Robledo. Para su desarrollo, el ayuntamiento cuenta con una subvención, de 3.162 €, procedente de la Diputación Provincial de Badajoz, para el proyecto denominado, ‘Monesterio IV Plan de Acción Comercial’.

Reunión con los comerciantes

Una vez finalizada esta campaña, con el objetivo de “seguir realizando acciones que beneficien a nuestros comerciantes”, el concejal adelanta que, próximamente, se citarán a todos los empresarios del comercio local, para “avanzar” en medidas y acciones concretas que pudieran realizarse a lo largo de los próximos meses. Entre ellas, la “recuperación”, de la Feria del Comercio Local, que, en la última edición, no llegó a materializarse por la falta de adhesión suficiente de empresas.

El comercio local, “crea empleo, dinamiza la economía y fomenta la cohesión social” de Monesterio. Los empresarios locales ofrecen cercanía y trato personalizado. Además, de la clientela local, los establecimientos reciben anualmente a miles de clientes, procedentes de otros núcleos rurales cercanos y quienes, desde cualquier punto del país, acuden habitualmente, atraídos por los afamados productos ibéricos, cuyas tiendas jalonan, de sur a norte, la travesía de Monesterio.