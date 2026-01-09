Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vestigios en CáceresAutónomos en ExtremaduraSentencia a una mirEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Actualidad

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

El tanatorio Puente Real proyecta un nuevo crematorio y una ampliación de sus instalaciones

El tanatorio Puente Real proyecta un nuevo crematorio y una ampliación de sus instalaciones / Santi García

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

El horno, de última generación, «no emite humo ni malos olores» y estará ubicado en la planta baja de las actuales instalaciones. La empresa funeraria pretende atender a la demanda de incineraciones

"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook

El peluquero participó en una serie de artículos de este diario sobre lo que reclamaba la ciudad al futuro Gobierno de la Junta y recibió mensajes racistas

Máscaras, fertilidad y mundo rural: la exposición de Víctor Manuel Pizarro sobre rituales ancestrales en Badajoz

La sede de Fundación CB alberga esta muestra que reúne 45 imágenes de fiestas ancestrales de España y Portugal con raíces que se remontan al Neolítico

La murga Sa Tersiao apuesta por un tipo arriesgado y la calle para volver a conectar con el público de Badajoz

Tras debutar en 2018, este grupo mantiene su filosofía: disfrutar y hacer disfrutar, por lo que prefiere centrarse en la conexión con la gente más que en las puntuaciones del jurado

El Open de Extremadura XCO abre el año deportivo

La prueba ciclista, organizada por el Kazajoz, se celebrará el domingo 11 en Tres Arroyos y combinará promoción para los más jóvenes y competición oficial

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David Sánchez consiguió su puesto en la Diputación de Badajoz por su entrevista de trabajo
  2. Encuentran en Badajoz el cuerpo sin vida del menor de 13 años desaparecido
  3. Sigue en directo la última hora del Carnaval de Badajoz
  4. Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
  5. Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
  6. Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
  7. El detenido de 15 años por la muerte de la educadora en Badajoz intenta agredir a otra del Marcelo Nessi
  8. Carlos, el niño extremeño que le dijo al Rey Felipe que es como el conductor de un autobús

Comienza la segunda fase de las obras para la remodelación de la piscina municipal de Monesterio

Comienza la segunda fase de las obras para la remodelación de la piscina municipal de Monesterio

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero

Las noticias de Badajoz: los titulares que no puedes perderte hoy, 9 de enero

El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

El tanatorio Puente Real de Badajoz proyecta la apertura de un crematorio, otra capilla y un columbario

"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook

"Nos desean la muerte por ser gitanos": la denuncia de Víctor Montes por comentarios racistas en Facebook

Máscaras, fertilidad y mundo rural: la exposición de Víctor Manuel Pizarro sobre rituales ancestrales en Badajoz

Máscaras, fertilidad y mundo rural: la exposición de Víctor Manuel Pizarro sobre rituales ancestrales en Badajoz

Estafa en Badajoz con mascotas: detenido por vender animales de compañía que no llegaban a sus compradores

Estafa en Badajoz con mascotas: detenido por vender animales de compañía que no llegaban a sus compradores

Aparece en Villafranco del Guadiana el menor desaparecido en Badajoz

Aparece en Villafranco del Guadiana el menor desaparecido en Badajoz

Condenado a 4 años y 7 meses de prisión por el atraco al Carrefour Express de Olivenza

Condenado a 4 años y 7 meses de prisión por el atraco al Carrefour Express de Olivenza
Tracking Pixel Contents