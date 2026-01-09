Tres hombres armados asaltan de madrugada una casa de apuestas en Ricardo Carapeto de Badajoz y maniatan a un empleado

Tres hombres irrumpieron en la madrugada de este viernes en la casa de apuestas 'Sportium' situada en la avenida Ricardo Carapeto de Badajoz, donde sustrajeron dinero en efectivo tras maniatar a un empleado y, presuntamente, también a un cliente. Los hechos ocurrieron en torno a las dos de la madrugada y, por el momento, no se han producido detenciones, según las primeras informaciones.

El establecimiento asaltado se encuentra frente a la tienda Yoigo y el estanco, en una de las zonas más transitadas del bario de San Roque.

Arma de fuego y bridas

Según los datos recabados, los asaltantes emplearon al menos un arma de fuego para intimidar a las personas que se encontraban en el interior del local. Tras hacerse con el dinero, utilizaron bridas de plástico para inmovilizar al trabajador y, según algunas fuentes, también a un cliente que se encontraba en ese momento en el establecimiento.

Por el momento no ha trascendido si el arma era real o simulada, ni el importe exacto del botín.

Huida por el Rivillas

Después del robo, los autores abandonaron el lugar a pie, huyendo en dirección al parque del Rivillas, donde se les perdió la pista. No se han registrado heridos. La investigación está abierta para esclarecer lo ocurrido y localizar a los responsables del asalto.

Reacciones en la zona

Paco, un vecino de la avenida asegura que el suceso “no le sorprende”, al considerar que las casas de apuestas “son lugares donde suele haber mucho movimiento de dinero”.

Por su parte, Daniel y Álvaro, dos jóvenes que pasaban este viernes por la zona afirman no haber escuchado nada durante la noche. Apuntan, a título de opinión, a que podría tratarse de “alguna banda organizada”, e incluso mencionaban la posibilidad de un ajuste de cuentas, una hipótesis que no ha sido confirmada por fuentes oficiales.

El asalto ha generado inquietud entre vecinos y comerciantes de la zona. Hasta ahora no se han facilitado datos sobre la identidad de los autores ni sobre posibles grabaciones de cámaras de seguridad.