Empleo público
Abierto el plazo para optar a tres plazas de auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Almendralejo
La convocatoria se mantendrá accesible hasta el 19 de enero
El Ayuntamiento de Almendralejo mantiene abierto hasta el próximo 19 de enero el plazo de presentación de solicitudes para la cobertura en propiedad de tres plazas de Auxiliar Administrativo, incluidas en la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2024. La convocatoria se realiza mediante el sistema de oposición libre, lo que permite que cualquier persona que cumpla los requisitos establecidos pueda optar a estos puestos municipales.
Según recogen las bases, una vez finalizado el proceso selectivo, la adjudicación de los puestos de trabajo se llevará a cabo en función de las preferencias manifestadas por las personas aspirantes, respetando en todo momento el orden de puntuación total obtenida en la oposición.
Esta convocatoria se enmarca dentro del proceso de regularización y actualización de empleo público que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Almendralejo, con el objetivo de sacar adelante plazas correspondientes a ofertas de años anteriores y, al mismo tiempo, favorecer el relevo generacional en la administración local, ya que se esperan muchas jubilaciones en próximos años.
